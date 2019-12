În articolul publicat de EVZ se precizează că Raed Arafat, secretarul de stat de la Ministerul de Interne, a devenit, din nou, subiect de știri, ca urmare a unui control ordonat de noul ministru de Interne, Marcel Vela. Din nou sunt invocate existența unor fraude uriașe în sistemul de achiziții, mai ales în zona SMURD.

Mai mult, surse din Ministerul de Interne, consultate de evz.ro, au susținut că există informații serioase privind modul în care s-au făcut unele achiziții în domeniul de sănătate.

S-au menționat numeroase nereguli, unele vizând modificarea unor caiete de sarcini pentru achiziția unor ambulanțe, dar și despre prețul foarte mare la care sunt achiziționate elicopterele SMURD.

„Vorbim despre multe milioane de euro, despre o încrengătură legislativă pe care a construit-o Arafat și protectorii săi politici pentru a împiedica orice control eficient al cheltuirii banului public. Arafat a devenit stat în stat. Nimeni nu-l poate controla!”, au declarat sursele citate, în exclusivitate pentru evz.ro.

În replică, Raed Aarafat a postat pe pagina sa de Facebook:

„Am văzut astăzi că la EVZ se vorbește de „fraude majore” la achizițiile „SMURD”, referindu-se la ambulanțe și la elicoptere. Achizițiile respective s-au desfășurat de către IGSU sub strictă monitorizare a ANAP-ului (Agenția Națională pentru Achiziții Publice n.r.) precum și a celor de la fondurile Europene. Din ce știu de la colegii de la IGSU, achiziția de ambulanțe a mai fost auditată de cel puțin două organisme și nu s-au găsit probleme. Astfel de acuzații nefondate ne pot pune în pericol întregul proiect din fondurile Europene pe care ne bazăm efectiv în dotarea structurilor aflate în coordonarea DSU. Sunt multe achiziții finalizate, altele în desfășurare și altele în faza de pregătire. Speculațiile despre achizițiile realizate de IGSU fără probe concrete vor duce la un impact negativ asupra procesului de dotare, dezvoltare și modernizare a sistemului integrat de urgență care este în curs de realizare începând cu 2015 și va continuă până în 2023. Achizițiile au fost în parte contestate iar deciziile finale au fost luate în baza deciziilor instanței, fie că ele erau în concordanță cu deciziile inițiale ale echipelor de evlauare sau nu, iar specificațiile tehnice s-au realizat de către echipe tehnice din mai multe structuri și eu personal nu aveam rol în evaluarea licitațiilor și în decizia finală asupra câștigătorilor, rolul meu în ce privește acest aspect fiind de coorodonare și monitorizare. Nu puteam decide, și nu aveam dreptul să decid cum nici inspectorul general nu avea, un câștigător sau altul. Pe de altă parte colegii de la IGSU care au derulat aceste achiziții au făcut tot posibilul să le finalizeze respectând de multe ori litera, și nu spiritul, legii, tocmai că să nu fie criticați la un moment dat”.

Secretarul de stat, vizat de controlul Corpului de Control al ministrului MAI, Marcel Vela, a mai făcut o precizare legată de posibila sa plecare din fruntea DSU:

„Ultimul lucru care vreau să-l clarific în această postare este afirmația publicată de unii reprezntanti media cum că „dr Arafat amenință cu plecarea” această fiind prezentată în sens negativ. Întrebarea mea este de ce o consideră amenințare? eu am răspuns la o întrebare într-o emisiune și anume „ce voi face dacă sunt dat afară”, și am răspuns că voi pleca din țară să fac ceva la alt nivel în altă parte. Nu consider acest lucru că o amenințare ci doar că un răspuns concret la o întrebare simplă”.

Pentru a întregi tabloul legat de Raed Arafat, redăm și continuarea articolului publicat de EVZ în care se precizează că el este apărat de mai mulți politicieni și ziariști, în frunte cu Radu Tudor și Victor Ponta. Aceștia consideră că asistăm la o bătălie politică. Miza fiind banii alocați achizițiilor din domeniul sănătății.

Una din ipoteze a fost oferită de Victor Ponta care a spus că, după părerea sa, este vorba despre un atac concentrat împotriva lui Raed Arafat pentru a se prelua achizițiile din sistemul de sănătate.

„Sistemul de sănătate nu trebuie să încapă pe mâini străine. Să distrugi un sistem care funcționează e total greșit. Cioloş şi Voiculescu susțin aceasta campanie împotriva lui Arafat. Ultima redută în sănătate e Raed Arafat. El lucrează din vremea lui Tăriceanu. E un profesionist. Cioloş şi Voiculescu vor să pună mâna pe Primăria Capitalei, care are 19 spitale”, a spus Ponta, citat de România TV.

Vela: Arafat nu e centrul Universului

În cursul zilei de ieri a început scandalul: „Nu este vorba de o persoană în sine, că văd că se polarizează, se fac discuţii, estimări, pronosticuri, cu privire la a fi sau a nu fi Arafat în continuare în fruntea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă. Noi evaluăm întreaga activitate, întregul departament, întregul Inspectorat General şi această evaluare este la baza unor decizii care pot să-l implice, evident, şi pe domnul Arafat. Dar nu este domnul Arafat centrul Universului şi pentru dânsul noi, acum, facem o analiză personală.

Întreaga activitate a Departamentului este importantă pentru România, salvarea nu o face domnul Arafat când se întâmplă ceva, o fac profesioniştii din Departament – de la pompieri, de la salvatori, de la SMURD, de la toţi cei care se implică – şi eu nu cred că România şi Departamentul stau într-o persoană, la fel cum Ministerul nu stă într-un politician care vine şi pleacă din acest minister”, a declarat Mircea Vela, ministrul de Interne.

Arafat: E o campanie concentrată

„Nu sunt lipit de scaun, dar nu demisionez. Dacă sunt demis, e dreptul oricui să facă asta, să mă demită dacă vor. Ce consider după tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă este că atacurile sunt intensificate, pentru că atacurile sunt de foarte mult, cu mesaje prestabilite. Mesaje coordonate precum „de prea mult timp este, a îmbătrânit, să vină tinerii” sau „a făcut ceva bun, a făcut SMURD-ul, dar acum nu mai ştie, trebuie să plece” au fost mesaje prin social media. Apoi s-au intensificat după apariţia faimosului film înainte de comemorarea de la Colectiv, pe care cineva l-a avut şi l-a dat abia atunci”, a declarat Arafat.

El a precizat că sunt destule oportunităţi în altă parte, unde nu îl consideră bătrân.

„Şi sunt convins că în secunda în care zic: „Sunt liber”, o să vină şi altele. Varianta a treia ar fi să stau la UPU Târgu Mureş, dar după o lună, două o să mă toace. Probabil că asta o voi face după ce se decide, plecarea din ţară. Nu există altă alternativă. Eu nu accept poziţii date, la nivel statal. Nu negociez poziţii. Dacă este să mă duc afară, mă duc pe efort propriu”, precizat Raed Arafat, citat de Digi 24.

