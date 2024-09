Reacția lui Radu Drăgușin după cartonașul roșu din Europa League. Românul, contestat de suporterii lui Tottenham

„Cu siguranță nu în acest fel mi-am dorit să încep această călătorie europeană, dar echipa este cel mai important lucru și colegii mei au făcut un joc incredibil și ne-au asigurat punctele. Am făcut o greșeală din care trebuie să învăț și să continui să muncesc din greu. Sunt recunoscător pentru toate mesajele primite, recunoscător pentru toată susținerea”, a transmis Radu Drăgușin într-o postare pe InstaStory.

Radu Dragusin has addressed his sending off yesterday on Instagram. pic.twitter.com/LafjPY3InP

— The Spurs Express (@TheSpursExpress) September 27, 2024