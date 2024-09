Sport Radu Drăgușin, criticat de antrenorul lui Tottenham. Reproșuri pentru internaționalul român







Meciul dintre Tottenham Hotspur și Qarabag FK, disputat joi seară în cadrul Europa League, a început cu o întârziere de 35 de minute, dar și cu un moment șocant pentru londonezi. Radu Drăgușin, fundașul central român al echipei, a fost eliminat în minutul 8 al partidei, după ce a comis o greșeală costisitoare la mijlocul terenului. În încercarea de a opri o fază periculoasă a adversarului, Drăgușin l-a faultat pe brazilianul Juninho, care ar fi rămas singur cu portarul. Arbitrul a sancționat această intervenție cu un cartonaș roșu direct, punându-l pe român în centrul atenției și declanșând critici din partea propriului antrenor, Ange Postecoglou.

Tottenham, victorie categorică. Postecoglou: „Un început foarte neglijent”

După meci, Postecoglou a fost întrebat despre eliminarea rapidă a lui Drăgușin și despre cum a afectat aceasta desfășurarea partidei. „Nu a fost un început ideal de meci, deloc. Am simțit că am început foarte neglijent. Am discutat înainte de meci despre importanța unui ritm ridicat și despre necesitatea de a fi concentrați încă din primele minute. Dar am fost pasivi, iar asta a dus la o greșeală gravă”, a declarat antrenorul lui Tottenham. „Reacția echipei după eliminare a fost bună, dar evident că nu sunt mulțumit de ceea ce s-a întâmplat la început”, a adăugat el.

Deși Spurs a jucat în inferioritate numerică pentru aproape tot meciul, echipa londoneză a reușit să se impună categoric cu 3-0 în fața azerilor de la Qarabag. Golurile au fost marcate de Brennan Johnson (min. 12), Pape Matar Sarr (min. 52) și Dominic Solanke (min. 68), demonstrând că echipa are suficientă forță ofensivă pentru a învinge chiar și cu un om mai puțin pe teren. În ciuda scorului confortabil, Qarabag a avut șanse mari de a marca, inclusiv un penalty ratat de Tural Bairamov în minutul 58, care ar fi putut schimba dinamica jocului.

Eliminarea lui Drăgușin a schimbat planurile tactice ale lui Postecoglou

Eliminarea rapidă a lui Drăgușin l-a obligat pe Postecoglou să facă ajustări tactice, scoțându-l pe tânărul mijlocaș suedez Lucas Bergvall, în vârstă de 18 ani, pentru a introduce un fundaș suplimentar, Destiny Udogie. Această decizie a fost necesară pentru a restabili echilibrul defensiv al echipei, iar antrenorul australian a explicat: „Lucas are doar 18 ani și sunt sigur că va mai avea multe oportunități să joace. Însă în acel moment aveam nevoie de un fundaș care să asigure acoperirea necesară în apărare. Am făcut o ajustare tactică obligatorie”.

Postecoglou a menționat că eliminările și schimbările tactice fac parte din fotbal și că echipa trebuie să fie pregătită să se adapteze în astfel de situații.

Partida a început cu o întârziere de 35 de minute din cauza unor probleme legate de transportul echipei azere, ceea ce a adăugat un plus de tensiune înainte de fluierul de start. Și Qarabag a avut ocazii importante de a înscrie. Pe lângă penalty-ul ratat de Bairamov, echipa azeră a irosit mai multe șanse uriașe, demonstrând că inferioritatea numerică a londonezilor putea fi exploatată.

Tottenham a debutat astfel cu o victorie în noul format al Europa League, o competiție în care echipa își propune să ajungă cât mai departe.

Alte rezultate din Europa League

Pe lângă victoria lui Tottenham, etapa de joi a Europa League a adus și alte rezultate notabile, conform Agerpres.

FCSB, echipă din România, a învins RFS cu 4-1, într-un meci dominat clar de români, în timp ce Olympique Lyon a câștigat cu 2-0 în fața echipei Olympiakos Pireu, echipă pe care FCSB o va întâlni mai târziu în competiție.

Rezultate:

Joi Fenerbahce Istanbul - Union St Gilloise 2-1 Au marcat: Caglar Soyuncu 26, Christian Burgess (autogol) 82, respectiv Ross Sykes 90+3. Franjo Ivanovic (Union) a ratat un penalty în min. 90+2 (bară). Cartonaşe roşii: Bright Osayi-Samuel (Fenerbahce) 90, Kevin Mac Allister (Union) 74.

Echipa lui José Mourinho a trecut cu bine de un final agitat pentru a obține victoria, într-un meci în care ambele echipe au încheiat cu câte zece jucători pe teren. Gazdele au preluat controlul după ce Çağlar Söyüncü a deschis scorul, iar un autogol nefericit al lui Christian Burgess a dublat avantajul. Aceste goluri au venit după ce Kevin Mac Allister de la Union SG a primit un cartonaș roșu, lăsându-și echipa în inferioritate numerică.

Malmo FF - Glasgow Rangers 0-2 Au marcat: Nedim Bajrami 1, Ross McCausland 76.

Rangers au avut un debut fulminant în partida contra celor de la Malmö, deschizând scorul încă din primele 60 de secunde. Nedim Bajrami a marcat pentru scoțieni, profitând de o acțiune în care șutul lui Cyriel Dessers a lovit bara.

Gazdele au încercat să revină în repriza a doua, Anders Christiansen având o oportunitate bună, dar Rangers au închis meciul cu un al doilea gol marcat de înlocuitorul Ross McCausland, care a finalizat cu precizie cu 14 minute înainte de final. Rangers au controlat mare parte din joc și au obținut o victorie meritată.

Ajax Amsterdam - Beşiktaş Istanbul 4-0 Au marcat: Kian Fitz-Jim 31, Mika Godts 51, 73, Kenneth Taylor 55.

Eintracht Frankfurt - Viktoria Plzen 3-3 Au marcat: Hugo Ekitike 38, Eric Ebimbe 62, Rasmus Kristensen 67, respectiv Pavel Sulc 41, Prince Adu 86, Vaclav Jemelka 90+3.

FCSB - RFS 4-1 Au marcat: Daniel Bîrligea 8, Marius Ştefănescu 32, Darius Olaru 58, 69, respectiv Ziga Lipuscek 23.

Olympique Lyon - Olympiakos Pireu 2-0 Au marcat: Rayan Cherki 65, Said Benrahma 71.

AS Roma - Athletic Bilbao 1-1 Au marcat: Artem Dovbik 32, respectiv Aitor Paredes 85.

Sporting Braga - Maccabi Tel Aviv 2-1 Au marcat: Bruma 88, 90+5 - penalty, respectiv Osher Davida 30 - penalty. Cartonaşe roşii: Gavriel Kanichowsky (Maccabi) 90+8, Tyrese Asante (Maccabi) 90+9.

Tottenham Hotspur - Qarabag FK 3-0 Au marcat: Brennan Johnson 12, Pape Matar Sarr 52, Dominic Solanke 68. Cartonaş roşu: Radu Drăguşin (Tottenham) 8. Tural Bairamov (Qarabag) a ratat un penalty în min. 58.

Miercuri AZ Alkmaar - Elfsborg 3-2 Au marcat: Ruben van Bommel 44, 50, Troy Parrott 74 - penalty, respectiv Timothy Ouma 23, Simon Hedlund 53. Cartonaş roşu: Sebastian Holmen (Elfsborg, 86).

Bodo/Glimt - FC Porto 3-2 Au marcat: Kasper Hoegh 15, Jens Hauge 40, 62, respectiv Samuel Omorodion 8, Deniz Gul 90. Cartonaş roşu: Isak Dybvik Maatta (Bodo/Glimt, 51).

Anderlecht Bruxelles - Ferencvaros Budapesta 2-1 Au marcat: Yari Verschaeren 61, Kasper Dolberg 66 - penalty, respectiv Adama Traore 86. Cartonaş roşu: Nilson Angulo (Anderlecht) 81.

Dinamo Kiev - Lazio Roma 0-3 Au marcat: Boulaye Dia 5, 35, Fisayo Dele-Bashiru 34. Cartonaşe roşii: Maksim Bragaru (Dinamo) 72, Tijjani Noslin (Lazio) 82.

FC Midtjylland - Hoffenheim 1-1 Au marcat: Dario Osorio 42, respectiv Max Moerstedt 90.

Galatasaray Istanbul - PAOK Salonic 3-1 Au marcat: Abdul Rahman Baba (autogol) 48, Yunus Akgun 76, Mauro Icardi 90+5, respectiv Giannis Konstantelias 67.

Ludogoreţ Razgrad - Slavia Praga 0-2 Au marcat: Matej Jurasek 38, Mojmir Chytil 65.

Manchester United - FC Twente Enschede 1-1 Au marcat: Christian Eriksen 35, respectiv Sam Lammers 68.

OGC Nice - Real Sociedad 1-1 Au marcat: Pablo Rosario 45, respectiv Ander Barrenetxea 18. Evann Guessand (Nice) a ratat un penalty în min. 54 (Alex Remiro a apărat).

Primele opt clasate se vor califica în optimile de finală, în timp ce formaţiile clasate pe locurile 9-24 vor juca un baraj pentru calificarea în optimi.