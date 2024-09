Premier League. Echipa lui Drăgușin a pierdut derby-ul cu Arsenal

Tottenham, echipa lui Radu Drăgușin, a pierdut derby-ul cu Arsenal, scor 0-1, din etapa a patra dePremier League. În urma acestui rezultat, echipa românului rămâne pe locul 13 în campionat, cu patru puncte.

Singurul gol al meciului a fost înscris de Gabriel Magalhaes în minutul 64. El a marcat cu o lovitură de cap după ce a fost scăpat din marcaj de Cristian Romero, la o centrare din corner. Bukayo Saka a centrat excelent, iar brazilianul l-a învins pe Vicario.

În urma înfrângerii din derby-ul cu Arsenal, echipa lui Drăgușin a rămas cu cele patru puncte acumulate din primele trei partide. Tottenham ocupă locul 13 în clasamentul Premier League, la fotbal. La finalul meciului, după greșeala lui Cristian Romero, antrenorul Ange Postecoglou a tras concluziile.

Tehnicianul a comentat rezultatul, scoțând în evidență greșeala fundașului său. El a considerat că fotbalistul a avut un moment de neatenție care i-a permis lui Gabriel Magalhaes să înscrie împotriva lui Tottenham.

Ange Postecoglou speaking to BBC Match of the Day: "I thought it was a tight game all the way along. we controlled it for the most part and got off to a good start. We didn't capitalise on the opportunities and we were unable to get on top of them.

"We lost concentration [for… pic.twitter.com/eY7B5a2J8m

