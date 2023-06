Reacția lui Emil Săndoi, după eșecul cu Spania U21: „Parcă am luat cele mai proaste decizii”

Emil Săndoi s-a arătat dezamăgit după înfrângerea suferită de România U21 în meciul cu Spania U21, scor 0-3. Selecționerul tricolorilor a declarat că echipa sa „părea lipsită de personalitate”.

Emil Săndoi: Sunt puțin îngrijorat

Emil Săndoi nu şi-a ascuns nemulțumirea după meciul de debut al echipei României U21 cu cea a Spaniei.

„Da bineînțeles că ne doream mai mult. Sunt puțin îngrijorat. Parcă am dus lipsă de personalitate. Și primele două goluri pe care le-am primit… Am avut mingea în posesie. Ne-am speriat nejustificat în anumite faze. Nu am avut un control în anumite momente ale jocului. D-asta sunt îngrijorat. E adevărat, Spania e o super-echipă. Au demonstrat-o și astăzi în teren”, a spus Emil Săndoi după meci.

Selecționerul a mai subliniat faptul că „primele două goluri primite, le-am primit când eram în posesie, am greșit nejustificat, ne-am speriat nejustificat. Dacă am fi fost mai atenți în prima repriză, puteam să încercăm mai mult”. „Din punct de vedere defensiv, am închis bine adversarii. Sunt supărat pentru că am primit goluri când eram noi în posesia mingii, iar golul trei a fost o deviere”, a addăugat Emil Săndoi.

Selecționerul: Mergem cu încredere la următorul meci și sperăm să obținem o victorie cu Ucraina

Emil Săndoi a recunoscut, de asemenea, că echipa Spaniei a jucat mult mai bine, punând presiune mare pe jucătorii români.

„Spania e o superechipă, a fost o presiune mare care a apăsat pe umerii jucătorilor noștri. E un duș rece, jucătorilor trebuie să le ridicăm moralul, dar trebuie să ne revenim pentru meciul cu Ucraina.

Eu vreau să vorbesc despre jocul de astăzi, nu fac aprecieri de alte jocuri. Această teamă pe care am avut-o astăzi, parcă am luat cele mai proaste decizii de fiecare dată.

Mergem cu încredere la următorul meci și sperăm să obținem o victorie în meciul cu Ucraina. Jucătorii trebuie să își revină acum după dușul rece. E drept că Spania a e o echipă foarte bună și au demonstrat și în seara asta, dar mă așteptam să credem mai mult în șansele noastre.

A fost o diferență vizibilă de posesie între cele două echipe. Am pierdut foarte ușor posesia mingii. Aici am suferit mult! Și la pauză am vorbit cu băieții să-i surprindem pe schimbare de direcție. Dacă am fi fost mai lucizi, am fi luat alte decizii în unele momente ale jocului”, a continuat Emil Săndoi, potrivit fanatik.ro.