Reacția Alinei Gorghiu după ce Marcel Ciolacu a amenințat că se va rupe coaliția de guvernare. „Zâmbesc pentru că nimeni nu ar trebui să fie supărat”

Marcel Ciolacu a declarat că ruperea coaliției de guvernare ține de comportamentul liberalilor față de social-democrați. În acest context, Alina Gorghiu a precizat că membrii PNL i-au tratat pe partenerii de guvernare cu respect constituțional. „Zâmbesc pentru că nimeni nu ar trebui să fie supărat în această coaliție, cu atât mai puțin colegii noștri de coaliție, pentru că au beneficiat de respectul instituțional al PNL”.

În același timp, președinta interimară a Senatului a mai adăugat că singurul aspect important subliniat, în ultimele zile, atât de ea, cât și de membrii PNL se referă la faptul că liberalii își doresc ca România să fie guvernată de aceeași coaliție. Totuși, Gorghiu a adăugat că acest lucru se va putea face doar în „termeni de respect” și într-o „cooperare loială între cele trei partide”. Cu toate acestea, membra PNL susține că acest lucru nu înseamnă că nu trebuie să fie spus adevărul.

Adevărul din interiorul Guvernului

Gorghiu s-a referit la adevărul legat de măsurile pe care le-a luat partidul din care face parte atunci când s-a aflat singur la conducerea țării. În acest context, politicianul a precizat că, în timpul ultimelor evenimente la care a participat împreună cu colegii ei, a subliniat că atunci când PNL s-a aflat singur la guvernare a mărit de două ori pensiile. În același timp, liberalii au majorat pe 1 ianuarie 2020 punctul de pensie cu 14 procente. Mai mult decât atât, ea a adăugat că partidul său a făcut cea mai mare mărire din Europa pe data de 1 ianuarie 2022.

Majorarea la care face referire politicianul a fost de 10%. „Eu nu am spus un procent, am spus că rata inflaţiei este dezideratul nostru pentru mărirea punctului de pensie, pentru că da, aceasta nu trebuie suportată de pensionari”. a adăugat Alina Gorghiu. În plus, ea a acuzat pe liderul PSD că minte în ceea ce privește majorările pensiilor.