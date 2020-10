Potrivit medicilor, fostul bancher avea și comorbidități, fiind diagnoscticat de mai mulți ani cu dibet și obezitate.

Răzvan Temeșan a fost arestat de mai multe ori

Răzvan Temeşan a fost directorul Bancorex, fiind considerat de presă drept groparul băncii. Pierderile Bancorex datorate creditelor nerambursate sau ilegale, s-au ridicat la suma de 2,4 miliarde de dolari, 7% din Produsul intern brut al României dela acea vreme.

El a fost arestat pentru o lună în decembrie 1999, fiind cercetat în dosarul Albumul. Temeşan a mai fost arestat în 1997 într-un dosar în care era acuzat de subminare a economiei naţionale, aflat la Parchetul CSJ, şi in 1999 într-un dosar instrumentat de Parchetul Constanţa.

„Activitatea mea s-a desfășurat în a descoperi banii ăştia, la banca română de comerţ exterior, în conturi ascunse şi la alte bănci din România. Zeci de milioane de dolari am adus. (…) Am deranjat diverse persoane care erau interesate să treacă timpul şi să pună mâna pe banii ăştia. La început nu au ştiut cine a furnizat informaţiile de au rămas fără bani din moment ce eu am fost ofiţer sub acoperire desconspirat, normal, ştiu destule despre multă lume”, declara Răzvan Temeşan, în 2014.

Răzvan Temeșan a crezut întotdeauna într-o conspirație politico-economică

BRCE a fost singura bancă cu relaţii internaţionale în timpul comunismului, iar după revoluţie derula aproape 70% din exporturile şi importurile ţării.

Temeşan a fost cel mai puternic bancher din România, şi la propriu şi la figurat pentru că avea peste 120 de kg, Din anul 1994 a devenit preşedintele BRCE luându-i locul lui Dan Pascariu într-o schimbare controversată.

El a vrut să facă din BRCE – căreia i-a schimbat numele în Bancorex în 1995 – , una din cele mai mari bănci din regiune, într-o perioadă de deschidere a porţilor economice şi de business, după căderea comunismului. De altfel, de la prăbuşirea pro­­fesională a lui din 1997 şi până în ultimii ani a acuzat o conspiraţie politico-economică internă şi internaţională arătând cu degetul către Banca Mondială şi FMI, care au determinat căderea lui şi falimentul Bancorex în 1998/1999.

Indiferent de conspiraţiile interne şi interna­ţio­nale Temeşan a condus Bancorex ca pe o feu­dă proprie, unde PDSR era ca aca­să iar capitaliştii acelor vremuri aveau uşa deschisă indiferent de businessul pe care îl fă­ceau, potrivit zf.ro