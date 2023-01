Răzvan Simion şi Dani Oțil, surpriză de proporții în direct la „Neatza”. Cine i-a sunat să le spună „Ne cunoaștem”

Răzvan Simion şi Dani Oțil, gazdele matinalului de la Antena 1 „Neatza cu Răzvan și Dani”, realizează această emisiune de mai bine de un deceniu, iar de-a lungul acestor ani, au avut parte de tot felul de surprize. Însă, ultima le-a pus capac la toate, deoarece nici lor nu le-a venit să creadă cu cine vorbeau la telefon.

Moment neașteptat pentru Răzvan Simion şi Dani Oțil la „Neatza”

În cadrul unei ediții televizate a emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”, cei doi prezentatori au avut parte de un moment care i-a lăsat fără replică. După ce şi-au dat seama cine este la telefon, gazdele emisiunii s-au arătat extrem de încântați de marea surpriză.

Una dintre rubricile apreciate de fanii matinalului prezentat, la Antena 1, de Răzvan Simion și Dani Oțil este cea a telefoanelor aniversare, unde telespectatorii ale căror zile de naștere se apropie sună pentru a se înscrie, ca apoi să fie contactați și felicitați în direct.

De data asta, surpriza cea mare a fost pentru cele două gazde ale emisiunii. Obișnuiți să nu cunoască persoana de la celălalt capăt al apelului, au avut parte, într-o ediție recentă a emisiunii, de o surpriză pe cinste.

Răzvan Simion și Dani Oțil sunt prieteni încă de la grădiniță

Răzvan Simion și Dani Oțil sunt prieteni încă de la grădiniță, iar de 15 ani, prezintă matinalul „Neatza cu Răzvan și Dani” care i-a făcut celebri.

În timpul emisiunii Răzvan Simion și Dani Oțil au primit un telefon cu totul neașteptat. O anume Claudia i-a sunat. Femeia nu este nimeni alta decât o fostă colegă de la grădiniță. De atunci, nu au mai auzit unii de alții.

Cu prilejul apelului, tânăra le-a povestit că a rămas repetentă, motiv pentru care nu s-au mai văzut. Când și-au dat seama cu cine vorbesc, atât Răzvan cât și Dani au fost vizibil încântați.

„Ne cunoaștem! Am fost împreună la grădiniță”

Femeia le-a spus că a fost cu ei doar în grupa I, apoi a rămas repetentă și a luat-o de la capăt, a povestit Claudia, fosta colegă lui Răzvan și Dani, în emisiune. Apelul i-a bucurat enorm pe cei doi prezentatori.

„Ne cunoaștem! Am fost împreună la grădiniță. Eu am fost cu voi doar în grupa I, apoi am rămas repetentă și am luat-o de la capăt. Am lucrat în sistemul bancar, iar acum sunt la bugetari”, a spus Claudia, fosta colegă lui Răzvan și Dani, în emisiune, potrivit cancan.ro.