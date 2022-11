Ce interdicții are fiul lui Dani Oțil. Gabriela Prisăcariu a decis. „Altul mai bun nu am găsit”

Gabriela Prisăcariu şi Dani Oţil le arată fanilor cele mai frumoase poze cu fiul lor, Tiago, de câte ori au ocazia și le povestesc cum s-a schimbat viața lor de când au devenit părinți. Recent, soția prezentatorului a dezvăluit ce interdicții are băiețelul ei și de ce a luat această decizie.

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil s-au căsătorit în urmă cu un an, iar în luna septembrie au devenit părinţi pentru prima dată. Cei doi încearcă să își dedice tot timpul micuțului și să îi facă pe plac. Fotomodelul a postat un videoclip care îl surprinde pe copil în timp ce urmărește matinalul prezentat de tatăl său. Soția prezentatorului a venit cu o regulă pentru acesta, în glumă.

Mai exact, Dani Oţil a fost surprins în timp ce făcea sport alături de Ramona Olaru, iar Gabriela Prisăcariu a decis să închidă televizorul și să nu îl lase pe Tiago să își vadă tatăl în această ipostază.

„Noi acum o să închidem televizorul, pentru că tu nu trebuie să vezi cu ce se ocupă tati. Parcă și văd, o să ne întrebi, tati, tu cu ce te ocupi? Tiago închidem televizorul, bine? E tata da, știu. El e tatăl tău, altul mai bun nu am găsit. Hai să închidem televizorul”, a spus Gabriela Prisăcariu pe InstaStory.

De ce nu mai vrea Dani Oțil încă un copil

Dani Oțil încearcă să fie un tată model și să îi ofere cea mai bună educație lui Tiago. Cu toate astea, prezentatorul de la Antena 1 a recunoscut că nu își mai dorește un alt copil.

„Acum ceva timp am primit de la o prietena de-a emisiunii, prin intermediul Ruxandrei Luca, o papusa ce imita greutatea si morfologia unui copil de cateva luni. Am facut calculele, Ruxandra Luca (n.r. – bloggeriță parenting) a fost gravida si lauza trei sferturi din viata sa. Bulisor (n.r. – papusa) a venit la Neatza, am pus doua poze pe Instagram și atunci mi s-a spus ca imi sta atat de bine, incat a ramas sotia gravida. Asa e cand te uiti la ovarele altuia. Pe al doilea nu-l fac.”, a spus Dani Oțil în direct.