Monden Răzvan Simion și Daliana, nuntă în secret. Mesaj emoținant postat de soția prezentatorului







Răzvan Simion și Daliana formează un cuplu discret. După ce s-au logodit anul trecut a venit momentul să oficializeze relația așa cum se face. Cu o petrecere grandioasă alături de familie și de prietenii apropiați.

„Nuntă la secret” cu Răzvan Simion și Daliana

Soție cu acte în regulă, Daliana a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare unde și-a exprimat dragostea ce i-o poartă proaspătului ei soț, Răzvan Simion. „A durat mult până mi-am găsit camaradul de viață potrivit. Ne-am asteptat reciproc, si eu pe el, si el pe mine. Ne-am așteptat pregătindu-ne unul pentru celalalt.

Ani de zile, experiențe trăite separat pentru a ne aduce impreună. Nu m-a intrebat, nu am răspuns. DA-ul s-a nascut din noi, in clipa in care privirile ni s-au intalnit si sufletele s-au imbratisat. Astazi am rostit DA-ul nostru. Decretul nostru de iubire si de camaraderie s-a oficializat astăzi, 8 iunie, in prezenta familiilor noastre dragi.

Va invitam sa ne bucurăm impreuna, fiindu-ne alaturi, pe paginile noastre de socializare. Pregatim, cu gândul la voi, cele mai frumoase momente de la nunta noastra. ♥️”, a fost mesajul postat în urmă cu puțin timp de Daliana, pe pagina sa de Instagram.

Formează un cuplu de 3 ani

Deși sunt logodiți de numai un an, de fapt, Răzvan Simion și Daliana au în spate o poveste de dragoste ce se întinde pe o perioadă de trei ani. Relația lor a început la scurt timp după ce prezentatorul de la Neața a fost părăsit de Lidia.Romantic din fire, Răzvan și-a cerut consoarta în noaptea dintre ani, mai exact între 2022-2023.

Cununia civilă a avut loc anul trecut și tot atunci au stabilit nunta să fie programată în această vară, dar fără a anunța o dată fixă. Discreția a fost cuvantul cheie în relația celor doi. Puțini au fost cei care au știut când își vor uni destinele Răzvan și Daliana.

Răzvan Simion a cerut-o de soție în noaptea dintre ani

Dar iată că a venit și ziua cea mare. Nunta celor doi îndrăgostițit a început chiar astăzi de la ora 19:00. În postările de pe internet, Daliana a dat de înțeles că urmează marele eveniment însă a ținut la secret data nunții.

„Cred că am îndeplinit cumva criteriile până acum. Noi suntem logodiți de aproape un an și urmează să ne căsătorim vara aceasta. Cred că el și-a dorit un companion de viață pe care să simtă că se poate baza, cu care să simtă că se poate dezvolta, cu care știe că poate să își clădească o viață frumoasă. Am început, am dat drumul la rochia de mireasă, am trimis invitațiile”, a declarat Daliana Răducan.