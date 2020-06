Lidia Buble împlinește astăzi frumoasa vârstă de 27 de ani, iar ex-ul ei știe foarte bine acest lucru întrucât a fost printre primii care i-au urat ceva artistei.

Prezentatorul TV, Răzvan Simion, a ținut neapărat să-i transmită un mesaj fostei sale iubitei sale cu ocazia zilei sale de naștere.

Mesajul prezentatorului a venit în direct, în timpul emisiunii moderate chiar de el. Chiar dacă fanilor li s-a părut puțin ciudat mesajul transmis, mulți l-au apreciat pentru maturitatea.

Astăzi, de ziua de naștere a Lidiei Buble, Răzvan Simion i-a transmis un mesaj fostei sale iubite, în cadrul emisiunii pe care o prezintă alături de Dani Oțil.

„Fii cea mai bună versiune a ta”, a fost mesajul transmis de Răzvan Simion.

Chiar dacă au avut o relație de peste cinci ani de zile, se pare că lucrurile s-au terminat cu adevărat între cei doi îndrăgostiți.

Răzvan Simion a fost cel care a anunțat despărțirea de Lidia Buble. Prezentatorul TV a publicat un mesaj pe contul său de Instagram, pe care ulterior l-a șters. Acest lucru le-a dat de gândit fanilor. Să fie, oare, vorba despre o împăcare?

„Au fost ani in care m am iubit prea putin in timp ce primeam prea multa iubire cu care nu stiam ce sa fac.

Au fost ani in care m am ferit de iubire ca de cel mai mare dusman. Au fost ani in care iubirea mi a fost oxigen.

Ce am invatat pana acum despre iubire? Iubirea inseamna daruire, libertate emotionala, inseamna a vrea din suflet sa il vezi pe celălalt fericit.

Astazi Lidia nu mai este fericita langa mine. Ii cer iertare pentru ca la un moment dat am devenit insuficient. Si ma iert si pe mine pentru ca nu am mai avut ce sa ofer cand poate ar mai fi fost multe de oferit. De maine vreau sa o vad pe Lidia fericita, vreau sa ii sclipeasca ochii din nou in razele soarelui, asa ca ii redau libertatea. Plecam amandoi intr-o calatorie a regasirii de sine. Dar separat.

Ma iert pe minte pt tot ce am fost si pt tot ce n-am fost… Suntem in continuare o echipa si construim proiectul muzical si in rest doi…fosti iubiti…. actuali foarte buni prieteni.

Am fost copil, am fost tanar iar astazi sunt intelept”, a spus Răzvan Simion la momentul respectiv.