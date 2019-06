Răzvan Lucescu a refuzat oferta unui club din Italia. „N-am niciun regret”

Răzvan Lucescu (50 de ani) a mărturisit că, în 2012, a decis să refuze oferta unui club din Italia. La acea vreme, antrenorul român activa în Liga 1.





Răzvan Lucescu nu a dezvăluit numele echipei italiene care îl ofertase, în acea vreme. Atunci, antrenorul român a refuzat clubul din Peninsulă, deoarece apucase, deja, să semneze cu El-Jaish.

„N-a fost vorba de competivitate cu tatăl meu. Nu mi-am plănuit niciodată să fac un anumit lucru, apoi să merg la nivelul următor. Am şi dat exemplu felul în care mi-am ales echipele. Dacă stăi să te gândeşti, e o adevărată nebunie. Inclusiv Qatarul. Eu semnasem în Qatar şi am avut o ofertă din Italia de la un club important. A venit directorul sportiv aici, să discute cu mine, a venit o perioadă să vadă antrenamentele, a fost la antrenamente, a urmărit cum lucram.

Atât că timpul s-a scurs, nu ştiam că se va ajunge la o astfel de situaţie şi am fost obligat să semnez mai devreme în Qatar. Voiam neapărat să plec din ţară. De aia am şi semnat în Qatar. N-am niciun regret. Era cu o săptămână înaintea finalei Cupei României cu Dinamo, cu cinci zile înainte, ne-am văzut la prânz şi mi-a zis: ‘Vreau să-ţi spun că sunteţi doi antrenori pe listă, iar tu eşti al doilea. Sunt şanse 5% ca primul să ajungă la echipă, iar al doilea eşti tu’. Şi primul chiar n-a ajuns, dar le-am zis că n-are rost să mai discutăm. Am semnat deja şi nu pot să mai fac niciun pas”, a declarat Răzvan Lucescu pentru Telekom Sport.

În prezent, Răzvan Lucescu este pe cai mari în Grecia, după ce a cucerit titlul și Cupa cu PAOK Salonic, primul event din istoria clubului elen.

LIVE VIDEO Simona Halep-Amanda Anisimova SE JOACA ACUM! Pentru SEMIFINALE la Roland Garros

Pagina 1 din 1