- Taranu Gabriela
- 1 noiembrie 2025, 09:30
Picătura de Business revine la una dintre temele centrale ale economiei ultimilor ani: energia regenerabilă. În cel mai recent episod, Sorin Andreiana stă de vorbă cu Răzvan Copoiu, Deputy CEO ENEVO Group – o companie românească fondată în urmă cu 12 ani de Cristian Pîrvulescu și Radu Brașoveanu, care a crescut spectaculos, de la un startup ambițios la cel mai mare contractor general din România pe zona de energie regenerabilă.
Răzvan Copoiu (Enevo): „Fiecare an ne reinventăm. Ținta noastră este să fim mereu cu un pas înainte”
Cu proiecte livrate în 12 țări de pe 4 continente și o echipă de peste 400 de specialiști, ENEVO funcționează ca un veritabil one-stop shop pentru proiecte complexe de energie, automatizări industriale și securitate cibernetică. „În 2024 l-am încheiat în jur de 83 de milioane de euro… anul acesta depășim 135 de milioane de euro,” spune Răzvan Copoiu. Ritmul e dublat de organizare: „Aduc și eu partea mea de rigoare corporatistă… să ducem în spate procesele și structura, ca să nu existe niciun impediment în creștere.”
Evoluția companiei a fost marcată de adaptabilitate și inovație: „Fiecare an, compania s-a reinventat și a găsit noi metode de creștere. Astăzi, suntem contractor general pe fotovoltaice și baterii și nu comparăm mere cu pere – ne uităm la cifra de afaceri din regenerabile, acolo suntem cei mai mari.”
„Vedem câteva sute de milioane în 2–3 ani… poate ajungem la un miliard”
Privind spre viitor, viziunea e clară: „Vedem câteva sute de milioane în 2–3 ani… poate ajungem la un miliard. Dar creșterea trebuie susținută de oameni și capabilități.” Iar expansiunea internațională rămâne direcția strategică: „Lucrăm deja în 12 țări, pe 4 continente… România rămâne pivot (circa 80%), dar vrem 50/50 România–extern.”
Printre proiectele-reper se numără CEF Teiuș – un parc fotovoltaic de aproximativ 70 MW, „cu trackere care cresc eficiența cu 25%” – și Helios Arad, „un proiect foarte mare, despre care veți auzi curând.”
„Am trecut de la sub 100 la peste 400 de oameni în doar un an și jumătate”
Obiectivele financiare sunt ferme: „Ținta noastră de profit este peste 10%. E singurul mod de a fi bancabil – băncile au criterii clare.” În spatele cifrelor stă o echipă în plină expansiune: „Am trecut de la sub 100 la peste 400 de oameni în doar un an și jumătate.”
Rețeta succesului? „Unu: îți pui o țintă. Doi: trebuie neapărat să fii agil. Noi gândim mereu două-trei poziții înainte, ca să fim cu un pas în fața pieței.
