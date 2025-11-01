Răzvan Copoiu (Enevo): „Fiecare an ne reinventăm. Ținta noastră este să fim mereu cu un pas înainte”

Evoluția companiei a fost marcată de adaptabilitate și inovație: „Fiecare an, compania s-a reinventat și a găsit noi metode de creștere. Astăzi, suntem contractor general pe fotovoltaice și baterii și nu comparăm mere cu pere – ne uităm la cifra de afaceri din regenerabile, acolo suntem cei mai mari.”

Privind spre viitor, viziunea e clară: „Vedem câteva sute de milioane în 2–3 ani… poate ajungem la un miliard. Dar creșterea trebuie susținută de oameni și capabilități.” Iar expansiunea internațională rămâne direcția strategică: „Lucrăm deja în 12 țări, pe 4 continente… România rămâne pivot (circa 80%), dar vrem 50/50 România–extern.”

Printre proiectele-reper se numără CEF Teiuș – un parc fotovoltaic de aproximativ 70 MW, „cu trackere care cresc eficiența cu 25%” – și Helios Arad, „un proiect foarte mare, despre care veți auzi curând.”

Obiectivele financiare sunt ferme: „Ținta noastră de profit este peste 10%. E singurul mod de a fi bancabil – băncile au criterii clare.” În spatele cifrelor stă o echipă în plină expansiune: „Am trecut de la sub 100 la peste 400 de oameni în doar un an și jumătate.”

Rețeta succesului? „Unu: îți pui o țintă. Doi: trebuie neapărat să fii agil. Noi gândim mereu două-trei poziții înainte, ca să fim cu un pas în fața pieței.