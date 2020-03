Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a comentat gestul făcut de Dan Petrescu, la meciul dintre Gaz Metan Mediaș și CFR Cluj (0-0). Tehnicianul CFR-ului l-a schimbat pe Alin Fica (18 ani), în contextul în care regula este de-a avea la startul meciului doi jucători sub 21 de ani.

Burleanu a declarat că ar putea schimba cu un amendament, regulamentul.

„Cei care critică regula să nu uite că atunci când am introdus regula cu al doilea jucător sub 21 de ani am permis și înscrierea unui al patrulea extracomunitar. Avem antrenori care ar dori să fie doar străini în lot.

Fotbalul nu este doar despre bani, are tradiție, istorie și suporteri. Fără reguli, nu vor mai fi cluburi interesate să investească în tineri și în academiile de copii și juniori. Petrescu să nu uite că Adrian Păun a apărut ca urmare a acestei reguli.

Avem puterea de a lua decizii și mai dure. Dacă vedem că lucrurile vor continua în acest fel sau mai există astfel de situații, găsim soluții și mai dure. Putem ca la vară să decidem ca al doilea jucător să fie pe teren tot meciul. Sau doar o repriză”, a spus Burleanu la Digi Sport.

