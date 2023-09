Finala Europa League la București. Guvernul şi Primăria Capitalei susţin candidatura

În urma discuțiilor purtate cu prim-ministrul și cu oficialii Primăriei Generale, Răzvan Burleanu a precizat că instituția pe care o conduce beneficiază atât de sprijinul Guvernului cât și de Primăria Capitalei în ceea ce privește candidatura Bucureștiului pentru organizarea finalei Europa League din 2026 sau 2027.

Federația Română de Fotbal are sarcina de depune toată documentația solicitată de UEFA cel mai târziu pe 15 noiembrie.

„ În cursul acestei săptămâni am avut o întâlnire cu premierul României în cadrul căreia am discutat despre câteva aspecte importante. În primul rând am discutat despre iniţiativa noastră de a găzdui finala Europa League din 2026 sau 2027.

Guvernul României şi Primăria Capitalei susţin puternic candidatura pentru găzduirea finalei Europa League. Iar angajamentul pe care ni l-am luat, Guvernul, Primăria şi noi, este ca până la 15 noiembrie să depunem dosarul de candidatură cu toate garanţiile solicitate de către UEFA„, a afirmat Burleanu.