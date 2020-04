Ulterior, fostul prezentator TV Răzvan Botezatu și-a făcut analizele.

„Lucrurile se întâmplă cu un anumit scop, iar acum, după atâtea emoții mi-am dat seama că trebuie să stau cuminte. Eu am primit rezultatul, sunt negativ, din fericire. Oricum, voi sta, timp de câteva zile, complet izolat, vreau să fiu sigur 100% că nu sunt bolnav și, apoi, dacă văd că nu am niciun fel de simptome, voi intra în contact cu alți oameni.

De când am aflat că fostul a fost declarat pozitiv, nu am mai ieșit din casă și mai am de stat, zic eu, măcar 10 zile… Ca să fiu sigur, nu este de joacă… Dar, cea ce mă face să fiu bucuros este că aici, în Germania, văd că lucrurile se mișcă relativ bine, chiar dacă sunt mulți infectați cu COVID-19. Oricum, până nu trece epidemia, nu mă mai întâlnesc cu nimeni, cel puțin nu <<amoros, sau pentru a ne cunoaște. Avem suficient timp după>>”, a declarat Răzvan Botezatu potrivit wowbiz.ro.