Răzbunarea unei femei pe iubit, deveniteă virală. Totul a pornit de la un like pe Instagram

O femeie din Statele Unite a devenit virală pe rețelele de socializare după ce a vândut întreaga colecție de pantofi a iubitului său pentru doar 250 de dolari, în semn de răzbunare pentru atenția acordată altor femei pe Instagram.

Videoclipul, care a circulat intens pe TikTok, Instagram și Twitter, a stârnit reacții puternice și dezbateri despre limitele în relațiile moderne.

În videoclip, femeia explică direct motivul gestului ei: „El urmărește alte curve pe TikTok și Instagram și nu am auzit niciun cuvânt de la el.” Lada plină cu pantofi sport și eleganți a fost scoasă la vânzare, iar inițial aceasta nu dorea să facă sortarea tuturor articolelor. „Nu vreau să fac asta, ar dura prea mult”, spune ea în videoclip.

După o scurtă negociere, femeia a acceptat să vândă întreaga colecție pentru 250 de dolari. „Sunt complet serioasă. Îl urăsc pe tipul ăsta. Nu mă subestimez pe mine, îl subestimez pe el. La naiba.” Ea și-a explicat intenția clar: voia să vadă expresia feței iubitului atunci când află că tot ce deținea a fost vândut pentru o sumă simbolică.

Contul care a publicat videoclipul a precizat că relația era deja tensionată, cu răspunsuri întârziate și planuri anulate. Descoperirea că partenerul ei urmărea alte femei online a fost, potrivit ei, punctul culminant.

Reacțiile internauților au fost împărțite. Unii au apreciat curajul și creativitatea gestului, în timp ce alții au considerat că vânzarea bunurilor partenerului poate escalada conflictul. Experții în relații atrag atenția asupra impactului comportamentului pe social media asupra încrederii și comunicării.

„Cuplurile trebuie să discute deschis despre ce consideră respectuos și ce nu. Stabilirea unor limite clare poate preveni conflicte majore”, spune un terapeut de relații.

În ultima vreme, din ce în ce mai multe cupluri se depart din cauza like-urilor de pe rețelele de socializare.