Un atac israelian este iminent. Iranul a suspendat cursele aviatice

Războiul din Orientul Mijlociu impune măsuri de securitate sporită în Iran. Autoritățile de la Teheran se pregătesc pentru riposta israeliană la atacul cu rachete de marți.

Aeroporturile au fost închise în toată țara, iar zborurile au fost suspendate, începând de duminică, ora 21.00 și până luni la ora local 6.00. Anunțul a fost făcut de mass-media autohtonă.

Un purtător de cuvânt al Organizației Aviației Civile din Iran a declarat că decizia de suspendare a zborurilor a fost luată din cauza restricțiilor operaționale. El nu a oferit alte detalii cu privire la acest subiect, după cum relatează Reuters.

Oficialul Organizației de Aviație Civilă nu a făcut nici o referire la războiul din Orientul Mijlociu. De altfel, Iranul a mai pus în aplicare restricții privind zborurile civile și marți, în timpul atacului cu rachete asupra Israelului.

Israelul a anunțat că pregătește o replică la atacul de marți, când a fost lansate în jur de 200 de rachete asupra teritoriului său. Oficialii militari israelieni au confirmat că se fac planuri, însă nu au dat detalii. Este de așteptat ca atacul să fie lansat în următoarele ore, când se comemorează un an de la atacul Hamas din 7 octombrie.

Există mai multe scenarii, conform cărora aviația israeliană ar putea lovi instalații petroliere sau ținte militare de pe teritoriul iranian. Statele Unite, prin președintele Joe Biden a avertizat că loviturile asupra instalațiilor petroliere iraniene nu sunt de dorit.

