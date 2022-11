Războiul divelor este în plină desfășurare! Mădălina Ghenea se confruntă cu un val de bulliyng

Românca a făcut publice câteva dintre aceste mesaje care sunt greu de reprodus, dar care conțin amenințări inclusiv legat de violența sexuală asupra ei. Cert este că aceste mesaje au lăsat și un lead asupra a cine ar putea fi în spatele lor. Într-unul dintre ele, cel care îl scrie vorbește despre albanezi și ce ar urma ei să îi facă vedetei. Drept urmare singura care ar putea avea legătura cu aceste aspecte ar fi Angela Martini, fosta miss Albania și soția lui Dragoș Săvulescu, care de altfel i-a și declarat război româncei acum o săptămână. Se pare că a trecut și la fapte pentru că Mădălina Ghenea a fost asaltată de sute de conturi false. Însă nici românca nu stă cu brațele încrucișate, deja firma ei de avocatură se ocupă de problema, mai ales , că spune ea, niciodată pe pagina ei unde se vorbește exclusiv de lucruri frumoase, nu a întâlnit un astfel de val de ură.

Angela Martini a șters mesajul prin care îi „declara război” frumoasei Mădălina Ghenea

Angela Martini a făcut un anunț săptămâna trecută, în care vorbea despre două românce care au făcut afirmații defăimătoare la adresa ei și a explicat că nu va lăsa lucrurile așa. Dacă despre una dintre ele a spus că a sunat-o și și-a cerut scuze, despre cealaltă, adică Mădălina, Angela a explicat că va continua războiul, că nu e speriată și că lucrurile nu vor rămâne așa. Rămâne de văzut în ce se va transforma acest război și la ce nivel va ajunge, având în vedere că doar de pe o zi pe alta s-a iscat un întreg scandal.

„Partea tristă este că am de-a face cu oameni bolnavi mintal, oameni nefericiți și psihotici cu care nu am avut niciodată nimic de-a face în viața mea. Oameni care creează invenții pure, fac povești, merg la alți oameni pe care îi cunosc, vorbesc rahat, încearcă să mă rănească și creează defăimare. Totul doar fantezii bazate pe răutate, ură, frustrare și invidie! Din păcate vorbesc de 2 femei originare din România. Ambele!!! Mai mult, ambele sunt mame!!! Aceste ființe sărace sunt 2 foste modele românești, modele de lenjerie intimă, actrițe aspirante șiprostituate sub acoperire. Dependente de cocaină. Cea mai amuzantă parte este că amândouă se urăsc de moarte de mulți ani! :)) “ a scris Martini pe Instagram.