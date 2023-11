Războiul dintre Oana Roman și Marius Elisei continuă. Are legătură cu fiica lor

Oana Roman l-a acuzat pe Marius Elisei că își neglijează fiica și că a uitat să fie tată. Ea a mai spus că fostul partener nu mai merită titulatura de părinte de când și-a făcut o nouă iubită. Acesta nu și-ar mai vizitat fetița de ceva vreme și nu i-ar mai fi dat niciun ban.

Fiica Oanei Roman, la psiholog

Oana a mai spus că fiica ei, Isabela, a ajuns să meargă la psiholog. Aceasta a declarat că îi este foarte greu să se ocupe singură de copil, dar că pe Marius Elisei nu îl interesează.

„Isa are luni sau marți oră la psiholog și miercuri oră de pictură, ambele în oraș și ambele la ora 16:30. E groaznic să vin din Pipera în oraș și apoi acasă la orele astea. În lipsa totală de ajutor din partea unui părinte, care e ca și cum nu ar exista deloc… Și care NU se interesează și NU se implică absolut deloc în niciun fel în creșterea propriului copil. Și care NU mai merită titulatura de părinte, prefer să găsesc un șofer care să mă ajute cu drumurile astea că simt că mă lasă nervii în trafic”, a scris Oana Roman pe Instagram.

Oana Roman, despre Petre Roman, care a plecat de acasă

Oana a declarat că fiica ei nu mai are pe nimeni care să o sprijine și că trebuie să aibă grijă de sufletul ei. Aceasta a reamintit că tatăl său, Petre Roman, care a părăsit-o pe mama ei pentru o femeie mai tânăra, și a spus că niciun copil nu merită să treacă prin așa ceva.

„Bine, sunt alții care își părăsesc 4-5 copii, nu unul. Ar trebui să mulțumesc că eu am doar un copil de crescut, că sunt femei care au mai mulți. Trebuie să am grijă și de sufletele noastre, mai ales al Isei, pentru că ea nu are pe nimeni pe lume în afară de mine. La propriu. O să ziceți că sunt frustrată. Da, sunt! Pentru că nici un copil de pe lumea asta nu merită să fie abandonat de un părinte”, a spus fosta iubită a lui Marius Elisei.

Niciun copil nu merită așa ceva

Fiica lui Petre Roman a mai spus că ea știe cum este ca unul dintre părinți să dispară fără nici măcar o explicație și că a suferit enorm. Aceasta a declarat mulți copiii rămân traumatizați din cauza părinților care pleacă de acasă.

„Nimeni și nimic nu trebuie să fie vreodată deasupra copilului tău. Eu am trăit asta și stiu cum e, știu cât de dureros e să vezi cum un părinte, deodată, dispare. N-am reușit și nu voi reuși niciodată să trec peste lipsa unui părinte. Și aveam 30 de ani când unul dintre părinți a hotărât că vrea să trăiască o viață din care eu să nu mai fac parte decât prea sporadic. Nu vă abandonați copiii! Nu merită asta nici un copil!”, a mai scris Oana Roman pe Instagram.