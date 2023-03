Razboiul din Ucraina, ziua 373. Se raportează explozii puternice la Moscova. Ucrainenii trimit forțe suplimentare la Bahmut

Situația militară din ultimele 24 de ore, de pe frontul din Ucraina a fost una relativ staționară, cu lupte intense doar în zona Bahmut, un oraș situat în estul Ucrainei, și pe care rușii nu au putut să îl cucerească până în prezent.

În ultimele 24 de ore, 715 militari ruși și-au pierdut viața, au fost distruse două tancuri și 20 de transportoare blindate. În plus, au mai fost distruse cinci piese de artilerie de mare calibru și un lansator de rachete cu țevi.

În imaginile de mai jos, două tancuri ucrainene au distrus două blindate ucrainene care încercau să avanseze spre Vodyane.

#Ukraine: Two Russian BMP-1 infantry fighting vehicles were destroyed by two Ukrainian tanks firing at extremely short range near Vodyane, #Donetsk Oblast. pic.twitter.com/xTthbEIv0K

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 2, 2023