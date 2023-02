Războiul din Ucraina – ziua 365. Un atac ucrainean este iminent în Transnistria. Surpriză de proporții pentru Putin, armata ucraineană luptă la porțile orașului Donetsk

Există informații documentate și verificate din mai multe surse, că Brigada 36 de infanterie motorizată din compunerea armatei Ucrainei a distrus o divizie motorizată rusă. Bătălia s-a dat în zona localității Optyny, aflată la periferia orașului Donetsk.

”Trupele ruse au încercat să ne asalteze pozițiile din districtul Opytny cu sprijinul tancurilor și vehiculelor de luptă ale infanteriei. Forțele Brigăzii 36 au distrus o mare cantitate de vehicule blindate și soldați ruși”, se arată într-o scurtă informare a bătăliei din zona respectivă.

Armata ucraineană nu mai face publice de mult, numele localităților unde se duc lupte. Despre lupta de la Optyny probabil că vom auzi zilele următoare.

Această informație care provine ”la cald”, de pe front, a fost confirmată indirect și de Statul Major General al Armatei Ucrainene.

#Ukraine: A Russian T-64BV tank was destroyed by the Ukrainian 36th Marine Brigade using a FGM-148 Javelin near Avdiivka, #Donetsk Oblast.

A Russian MT-LB armored personnel carrier was also destroyed nearby. pic.twitter.com/6YSlxYwumF

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) February 23, 2023