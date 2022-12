Războiul din Ucraina, ziua 301. Mișcări de trupe, camioane şi vagoane încărcate cu tancuri. Rusia pune la cale un atac dinspre Belarus. Video

Războiul din Ucraina, ziua 301. Potrivit surselor ucrainene, forțele ruse au transportat tancuri, camioane din nordul și centrul țării şi desfășurați către sud. Sunt imagini video cîn are arată unul dintre convoaiele văzute în apropiere de Dragychyn, care se deplasează spre Ivanovo. Este vorba despre 6 vagoane acoperite, 2 vagoane pentru oameni, tancuri, Ural, cisterne și camioane de combustibil.

De asemenea, marţi, 20 decembrie, un tren cu echipamente militare ale Forțelor Armate Ruse desfășurate pe terenul de antrenament Obuz-Lesnovsky (districtul Baranovichi, regiunea Brest) a plecat din gara Polonka.

Large amounts of #Russia‘s military equipment in #Belarus is being moved south to the border with #Ukraine.@Belsat_TV published this video but there are other reports too from monitoring group Gayun about the relocation as tensions rise the day after Putin’s visit.#StopRussia pic.twitter.com/V5OfltNH7T

— Tim White (@TWMCLtd) December 20, 2022