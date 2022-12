Explozie puternică la o conductă de gaz din Rusia. Cum va afecta aprovizionarea în România şi restul Europei. Video

Construită în anii 1980, conducta a fost avariată ultima dată de două ori în 2014, la scurt timp după anexarea Crimeii de către Rusia. Guvernul rus a declarat la acea vreme că au fost „atacuri teroriste”. Arderea a fost stinsă la scurt timp după explozie, însă livrările de gaz au fost întrerupte.

O explozie puternică a avut loc pe teritoriul Rusiei la conducta de gaze Urengoy-Pomary-Uzhgorod care traversează granița dintre Rusia și Ucraina la Sudzha. Conducta Urengoy–Pomary–Uzhhorod este una dintre principalele conducte de export de gaze naturale ale Rusiei, parțial deținută și operată de Ucraina.

Conducta, construită să aducă gaze din Rusia în Europa, a explodat, marți după-amiză, la conducta Urengoy – Pomary – Uzhgorod, care traversează granița dintre Rusia și Ucraina la Sudzha, în timpul unor lucrări de mentenanță, și trei persoane și-au pierdut viața în timpul incidentului. Conducerea administrației locale a confirmat că victimele erau angajați care reparau conducta.

Conducta este una dintre rutele principale de export de gaze naturale ale Rusiei, care este, de asemenea, conectată la Ucraina.

Conducta trece de la zăcământul de gaze Urengoy din Siberia prin uzinele de compresoare din Pomar, Mari El până la Ujhorod din vestul Ucrainei. De acolo, gazele naturale sunt transportate în țările Europei Centrale și de Vest.

În Ucraina, este nevoie de gaz la stația de pompare Uzhhorod de la granița ucraineană cu Slovacia și la stațiile de pompare mai mici de la granițele cu Ungaria și România.

