Războiul din Ucraina, ziua 201. Forţele ucrainene continuă să facă progrese rapide. „Moscova pare că se clatină”

Câștigurile rapide ale Ucrainei în regiunea Harkov au slăbit semnificativ stăpânirea Rusiei asupra estului Ucrainei, pe care a folosit-o ca bastion. Oficialii ucraineni au declarat că trupele lor au reluat orașul Izium, un nod feroviar important din punct de vedere strategic la sud-est de Harkov, pe care forțele ruse l-au capturat în primăvară, după o bătălie sângeroasă de o săptămână, iar „Moscova pare că se clatină”.

Îndelung mediatizata ofensivă din sudul Ucrainei a fost o campanie de dezinformare, menită să distragă atenţia Rusiei de la cea reală, pregătită în regiunea Harkov, recunosc responsabili de la Kiev. Forțele ucrainene au avansat la nord de Harkov, până la 48 km de granița cu Rusia, și presează, de asemenea, spre sud și est în aceeași regiune, scrie The Guardian.

O hartă publicată duminică de Ministerul Apărării al Rusiei pare să arate ceea ce ar putea fi o nouă linie defensivă pentru forțele sale în fața avansării rapide a trupelor ucrainene în nord-estul țării.

Harta arăta că forțele ruse s-au retras pe partea de est a râului Oskil, la aproximativ 10 mile est de orașul Izium, râul părând să reprezinte noua linie de front în regiune.

În ultimele zile, forțele ucrainene au ocupat o mare porțiune de teritoriu din regiune, inclusiv orașul Izium, un important centru logistic, răsturnând câștigurile rusești obținute într-un război început cu aproximativ 200 de zile în urmă.

Avansul Ucrainei pune acum presiune asupra teritoriului pe care Rusia îl deține în Donbas, o regiune din estul Ucrainei care cuprinde provinciile Donețk și Lugansk.

După aceste rezultate incredibile ale armatei ucrainene, liderul cecen Ramzan Kadîrov s-a arătat revoltat de faptul că Rusia a decis să își retragă trupele din sud-estul Ucrainei, și promite că îl va contacta direct pe președintele rus Vladimir Putin. Totodată acuză Ministerul rus al Apărării că „a făcut greșeli” și că nu au explicat publicului motivul ordinului de retragere.

Pe măsură ce Ucraina își consolidează câștigurile în regiunea Harkov, forțele ruse au intensificat atacurile mai spre est. Orașul Bakhmut a fost supus unor bombardamente intense, au spus soldații de acolo.

„În ultimele trei zile rușii au bombardat centrul orașului”, a spus un soldat care sa întors recent din prima linie și a refuzat să fie identificat din motive de securitate. Cratere uriaşe marchează acum orașul, a adăugat el.

Înaintarea rapidă a forțelor ucrainene în nord-est a crescut presiunea asupra Germaniei, cea mai mare economie a Europei, de a se mișca mai rapid cu livrarea de arme grele. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a profitat de această ocazie pentru a aminti Berlinului că armele occidentale au fost esențiale pentru succesul militar continuu al țării sale și a îndemnat liderii Germaniei să accelereze transportul de tancuri de luptă germane.

Ucraina a început duminică, 11 septembrie, să oprească ultimul reactor în funcțiune de la centrala nucleară Zaporojie, o procedură de siguranță, a declarat autoritatea de reglementare nucleară. Mișcarea este menită să pună ultimul dintre cele șase reactoare funcționale într-o stare sigură, în timp ce luptele se învârt în jurul instalației din sudul Ucrainei.

Forțele ucrainene „au continuat să obțină câștiguri semnificative în regiunea Harkov” în ultimele 24 de ore, a declarat agenția britanică de informații pentru apărare în cea mai recentă actualizare pe Twitter . Luptele continuă în jurul Izium și Kupiansk, a adăugat acesta.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 September 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/XE7QGQnZeh

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/88KnwEqDNj

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 11, 2022