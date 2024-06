International Războiul din Ucraina, eșecul Occidentului - Analiză







„Războiul împotriva Ucrainei este eșecul nostru în ceea ce privește descurajarea agresorului. Rusia a invadat Georgia în 2008 și nu am făcut nimic. Nu am făcut nimic nici când rușii au intervenit în Siria în mandatul președintelui Barack Obama și nici când au invadat Ucraina în 2014”, a acuzat generalul-locotenent american (r.) Ben Hodges, fost comandant al trupelor terestre americane în Europa, în discursul prezentat la cea de-a opta ediție a conferinței internaționale „Black Sea and Balkans Security Forum” de la București, relatează IPN cu referință la defenceromania.ro.

În cadrul reuniunii cu participarea conducerii Republicii Moldova, organizate de think-tankul român New Strategy Center, expertul a expus trei motive principale pentru care Ucraina trebuie să învingă.

Războiul din Ucraina, eșecul Occidentului

„Europa are nevoie de stabilitate, agresiunea împotriva Ucrainei a perturbat lanțurile de aprovizionare, avem criza energetică, prețurile au crescut, sunt milioane de refugiați ucraineni în România, Polonia, Germania. Acest lucru afectează economiile tuturor țărilor. Al doilea motiv... Rușii vor folosi Ucraina ca trambulină. Unde? Poate în Republica Moldova! România a anunțat că va proteja Moldova. Vom vedea trupe române în Moldova pentru apărarea zonei? Evident că nici aliații polonezi nu vor sta cu mâinile în sân.

Ei știu cum se termină filmul unei invadări ruse. Dacă Ucraina cade, riscăm să avem o confruntare directă între NATO și Rusia. E un scenariu ce poate avea loc dacă permitem înfrângerea Ucrainei. Să nu uităm nici de descurajarea nucleară. Pentru că până în prezent a existat amenințarea rusă de utilizare a armelor nucleare. E un șantaj, ce poate folosi, inclusiv Chinei, Iranului, Pakistanui, altor state care dețin arme nucleare sau state care doresc să le dețină”, a explicat Ben Hodges.

Un efect al descurajării Occidentului

Generalul american e de părere că războiul împotriva Ucrainei e și un efect al descurajării Occidentului. Invadarea Georgiei, războiul din Siria sau în 2014 invadarea Ucrainei și anexarea Crimeii au fost evenimente care nu au trezit Occidentul din „somn”, iar retragerea dezastruoasă din Afganistan a SUA a încurajat și mai mult Moscova.

Războiul acesta a început nu acum doi ani, ci în urmă cu mai bine de zece ani. Pe parcurs, noi în SUA am văzut haosul creat după 6 ianuarie (n.r. - insurecția de la Capitoliu, din 6 ianuarie 2021, când susținătorii lui Donald Trump au luat cu asalt Congresul american, eveniment fără precedent în istoria SUA). [De parcă nu s-ar fi întâmplat nimic], în Germania încă se construia gazoductul Nord-Stream 2. După aceasta a venit retragerea americană catastrofală din Afganistan. Acest context i-a încurajat pe ruși să invadeze Ucraina și să-și finalizeze acțiunile. Acesta este eșecul nostru, al lipsei de acțiune și al descurajării”, a punctat Ben Hodges.

Conform expertului, o victorie rusă deschide scenarii teribil de sumbre pentru Europa și întreaga lume liberă, care ar putea avea un efect de domino. Căderea Ucrainei ar însemna și eșecul Occidentului, ar avea implicații cataclismice în regiune, inclusiv pentru Republica Moldova.