Războiul din Ucraina dă frisoane oficialilor de la NATO. Marele pericol care este luat în calcul de Occident

Lumea se va schimba profund din cauza războiului pe care Rusia l-a declanșat în Ucraina. NATO și Occidentul stau în așteptare pentru a vedea ce pași va face Vladimir Putin, cel care a declanșat iadul în țara vecină. Mircea Geoană, adjunctul secretarului general al NATO, a vorbit despre acest context internațional. Cel mai dificil pentru întreaga omenire de la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial, în 1945.

Mircea Geoană a spus că agresiunea și războiul ilogic și neprovocat al Federației Ruse împotriva Ucrainei independente continuă și o să vedem intensificarea acestor demersuri în perioada următoare.

NATO este în alertă din cauza războiului din Ucraina. Se reașază planurile de securitate

„Vreau să spun un singur lucru: că suntem cu toții preocupați, îngrijorați și încercăm să acționăm cu privire la această criză la granițele NATO, dar ceea ce face Federația Rusă a declanșat deja un proces mult mai profund și de mai lungă durată de regândire a modului în care NATO își protejează teritoriul. Miniștrii de externe au discutat asta astăzi (n.r – vineri), miniștrii apărării peste două săptămâni vor discuta din nou”, a afirmat oficialul NATO la Digi 24.

Situația impune și o analiză fără precedent, legată de schimbările de securitate provocate de acest război

„Ați observat că după declanșarea în premieră a mobilizării și transformării forței NATO de reacție rapidă, 500 militari francezi din această forță deja au venit la București în 48 de ore după ordinul comandantului suprem aliat NATO, generalul Wolters. Ați observat decizia noastră cu privire la înființarea unui nou grup de luptă condus de Franța în România. Anticipăm comprimarea perioadei până când acest grup de luptă va deveni operațional.

Miniștrii Apărării, în două săptămâni, se vor apleca și asupra evoluțiilor pe termen imediat, dar și pe termen mediu. Anticipăm o prezență mult mai consistentă pe întreg flancul estic: și în Marea Neagră, inclusiv în România, dar și în zona Mării Baltice, pentru că și acolo există presiune din partea Federației Ruse și trebuie să luăm măsuri de ajustare a posturii noastre de o manieră credibilă, neescalatorie, dar de o robustețe fără precedent”, a mai precizat Mircea Geoană pentru sursa citată.

Alianța este preocupată, în primul rând, de teritoriul țărilor membre

„O spunea și secretarul general Stoltenberg la conferința de presă susținută după reuniunea miniștrilor de externe: NATO are ca misiune principală apărarea teritoriul aliat – și vreau să reconfirm că niciun centimetru pătrat de teritoriu aliat, românesc, polonez sau oricare ar fi el nu se află sub amenințare și se află sub protecția Art 5”, a explicat Geoană.