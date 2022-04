Războiul din Ucraina. Belarus anunță noi exerciții militare. Moldova, următoarea țintă? Trupe ruse din Transnistria, în stare de război. VIDEO/UPDATE

UPDATE 14: Trupe ruse din Transnistria sunt în stare de război.

UPDATE 13: Statul Major General spune că trupele rusești din Transnistria sunt în stare de alertă maximă.

În regiunile ocupate de Rusia în Republica Moldova se află în prezent aproximativ 8.000 de soldați, dintre care aproape 3.000 de militari ruși, potrivit lui Vadym Denysenko, consilier al ministrului de interne.

UPDATE 12: Germania este „foarte, foarte aproape” de independența față de importurile de petrol din Rusia, a declarat ministrul german al Economiei, Robert Habeck, calificând drept fezabil un embargo petrolier împotriva Rusiei.

Potrivit acestuia, Berlinul a reușit deja să reducă ponderea petrolului rusesc importat de la 35% la 12%.

UPDATE 11: Vladimir Putin a reafirmat pe larg justificarea sa pentru invadarea Ucrainei și i-a spus lui Antonio Guterres: „Încă ne așteptăm și sperăm că vom putea ajunge la acorduri pe cale diplomatică”.

Vladimir Putin a declarat că discuțiile recente de la Istanbul au ajuns la un „progres”, dar a sugerat că acestea au fost deraiate după rapoartele privind atrocitățile împotriva civililor din orașul ucrainean Bucha. Șeful statului rus a afirmat că acestea au fost o „provocare” și a adăugat că „armata rusă nu are nimic de-a face cu asta”.

Totuși, discuțiile continuă și sperăm să ajungă la un rezultat pozitiv, a spus liderul de la Kremlin, precizând că negocierile pentru pace vor continua în format online.

Nu în ultimul rând, referindu-se la situația actuală din Mariupol, pe care a descris-o ca fiind „complicată și tragică”, el a spus că în orașul asediat nu mai au loc operațiuni militare rusești.

UPDATE 10: Germania va antrena soldați ucraineni, potrivit unui ambasador german.

Mai multe informații de la reuniunea care a avut loc la baza aeriană americană de la Ramstein, în Germania, unde reprezentanții a peste 40 de țări aliate cu SUA au purtat discuții.

Ambasadorul Germaniei în SUA, Emily Haber, a spus că, pe lângă trimiterea de tancuri antiaeriene în Ucraina, Germania va antrena soldații ucraineni pe teritoriul german.

UPDATE 9: Ministerul rus al Apărării a declarat că Marea Britanie „provoacă” Ucraina să lanseze un atac în Rusia.

Atât agențiile de presă Interfax, cât și RIA au citat Ministerul Apărării, care a declarat că Rusia va da „un răspuns proporțional dacă vor exista astfel de încercări”.

Instituția guvernamentală a mai transmis că armata rusă „este pregătită să lanseze lovituri de ripostă împotriva centrelor de decizie de la Kiev folosind armament de mare precizie”.

Anterior, ministrul britanic al Forțelor Armate, James Heappey, a declarat că este „pe deplin legitim” ca forțele ucrainene să vizeze liniile de aprovizionare de pe teritoriul rusesc.

Heappey a recunoscut că armele furnizate Ucrainei de către comunitatea internațională aveau raza de acțiune pentru a fi folosite în Rusia.

UPDATE 8: În timp ce țările europene iau măsuri pentru a limita sau interzice livrările de gaze naturale rusești, există rapoarte din Polonia potrivit cărora Moscova a oprit livrările către această țară. Site-ul Onet.pl arată că această măsură a fost confirmată neoficial de surse din guvernul polonez și de compania de stat de gaze PGNiG. Deocamdată nu a existat nicio confirmare oficială a știrii.

PGNiG cumpără aproximativ 60% din importurile de gaze naturale ale Poloniei de la Gazprom prin conducta Yamal.

În cazul în care livrările au fost într-adevăr suspendate în mod deliberat de Gazprom, nu ar fi o problemă imediată pentru Polonia, deoarece depozitele subterane sunt pline în proporție de aproximativ 70%, iar stocurile pot fi reduse.

De asemenea, cererea de gaze naturale este destul de scăzută acum din cauza sezonului estival care se apropie.

Polonia intenționează să înceteze să mai importe gaz rusesc până la sfârșitul anului, atunci când va expira contractul de furnizare pe termen lung cu Gazprom și când va fi pusă în funcțiune o nouă conductă care livrează gaz din Norvegia.

Proiectul Baltic Pipe are capacitatea de a înlocui livrările rusești prin conducta Yamal.

UPDATE 7: Rusia și Belarus vor organiza un antrenament comun al forțelor aeriene și al apărării aeriene în perioada 26-29 aprilie.

Ministerul belarus al Apărării a anunțat că va organiza exerciții comune cu forțele armate ale Rusiei pentru a îmbunătăți interacțiunea dintre organismele de control al aviației și apărării aeriene.

UPDATE 6: Consilierul politic al președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky crede că Republica Moldova este următoarea țintă a ocupanților ruși.

„Rusia vrea să destabilizeze regiunea transnistreană și insinuează că Moldova ar trebui să aștepte „oaspeți”.

Vești proaste: dacă Ucraina cade mâine, trupele rusești vor fi la porțile Chișinăului.

Vești bune: Ucraina va asigura cu siguranță securitatea strategică a regiunii. Dar trebuie să lucrăm ca o echipă”, a transmis consilierul Mykhailo Podolyak.

UPDATE 5: Exploziile misterioase din Transnistria, un teritoriu separatist controlat de Rusia în Republica Moldova, au stârnit temeri că conflictul din Ucraina s-ar putea extinde. Rusia are aproximativ 1.500 de soldați bazați în Transnistria, care se învecinează cu Ucraina și s-a desprins de Moldova într-un scurt război în 1992.

În cazul în care Rusia consolidează Transnistria, aceasta ar putea permite forțelor sale să avanseze dinspre vest spre Odesa – un oraș-port de importanță strategică. Înaintarea sa asupra orașului dinspre est a fost blocată de trupele ucrainene.

Vineri, un general rus de rang înalt, Rustam Minnekayev, a declarat că „controlul asupra sudului Ucrainei este o altă cale de ieșire spre Transnistria, unde există, de asemenea, cazuri de opresiune a populației vorbitoare de limbă rusă”.

Președintele Vladimir Putin s-a angajat să „protejeze” etnicii ruși din fostele republici sovietice. Acesta a fost argumentul său pentru a invada Ucraina. Republica Moldova nu face parte din NATO sau din UE. Este una dintre cele mai sărace țări din Europa și în care locuiesc mulți etnici ucraineni.

UPDATE 4: Miniștrii apărării din țările NATO și din Uniunea Europeană s-au întâlnit la baza aeriană a Statelor Unite din Ramstein, în sud-vestul Germaniei, pentru a discuta despre acordarea unui sprijin suplimentar Ucrainei.

O schimbare majoră de politică a fost anunțată de guvernul german, care a autorizat furnizarea a aproximativ 50 de tancuri antiaeriene Gepard Flakpanzer. Ținute în depozit în ultimul deceniu, acestea vor primi îmbunătățiri tehnice înainte de a fi trimise în Ucraina.

Germania are de mult timp o politică de a nu trimite armament greu în zonele de conflict, dar guvernul său a fost supus unor presiuni tot mai mari pentru a oferi mai mult ajutor Kievului.

Ministrul apărării al țării, Christine Lambrecht, a declarat că Germania va „analiza toate posibilitățile prin care putem sprijini în continuare Ucraina în lupta sa curajoasă și importantă pentru libertate și pentru pace”.

UPDATE 3: Rușii și-au arborat steagul în Vasilyevka, din regiunea Zaporozhye.

UPDATE 2: Un alt elicopter Rusian Ka-52 a fost distrus în regiunea Harkov.

UPDATE 1: Rușii au lansat un atac cu rachete asupra regiunii Odesa și au avariat un pod peste estuarul Nistrului. Presa ucraineană a relatat că podul din districtul Bilhorod-Dnistrovskyi spre Odesa a fost închis din cauza avariilor.

Consequences of a missile attack on the railway bridge across the Dniester estuary in the village of Zatoka, Odesa. pic.twitter.com/0Zc1qL4yJk

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) April 26, 2022