Războiul din Ucraina: Apocalipsa a venit și în orașul Irpin. Ce au lăsat în urmă trupele rusești

Rezistența din orașul Irpin

Retrăgându-se în grabă de la Kiev și împrejurimile sale, trupele ruse au lăsat în urma lor doar mizerie și dezolare. Pentru prima dată într-o lună, bombardamentele au încetat asupra Irpinului, această suburbie cochetă a capitalei Ucrainei. Interzis jurnaliștilor timp de trei săptămâni după moartea unui jurnalist american, dar redeschis vineri, orașul este de nerecunoscut.

Aproape toate clădirile au fost distruse, bombardamentele au aruncat în aer bucăți uriașe de clădiri. „La fiecare 20 până la 30 de secunde auzeam foc de mortar. Și așa mai departe toată ziua. Doar distrugere”, spune un locuitor. „S-a auzit un zgomot nebun, zgomot de vehicule, totul tremura. Și apoi a fost scoică după coajă”, își amintește un alt locuitor. Autoritățile locale spun că cel puțin 200 de civili au fost uciși aici.

Războiul din Ucraina. ”Este apocalipsa”

Orchestrată de Moscova, devastarea lui Irpin demonstrează forța cu care orașul a rezistat invaziei rusești, blocând drumul către înaintarea trupelor inamice către Kiev, la vreo douăzeci de kilometri distanță. Acum un pustiu „denazificat” de Moscova, Irpin era încă o suburbie bine deservită la mijlocul lunii februarie, într-o pădure de pini de la marginea de nord-vest a capitalei. Odinioară înverzite, parcurile sunt acum presărate cu cadavre, străzile goale, parbrizele mașinilor sparte. „Este apocalipsa”, rezumă un soldat ucrainean.

Încă din primele zile ale invaziei ruse, Irpin a întruchipat ororile războiului. Imaginile unei familii anihilate de un obuz în timp ce încercau să fugă și mii de oameni adăpostindu-se sub un pod distrus au fost văzute în întreaga lume. Ultimii supraviețuitori ai ruinelor Irpinului au un singur cuvânt pentru a-i descrie pe soldații ruși învinși după una dintre bătăliile cruciale ale războiului din Ucraina: „fasciști”.

Pierderile rusești

Toți depun mărturie despre ororile pe care le-a suferit orașul lor. „Ne-am ascuns la subsol”, povestește un rezident. Au tras rachete Grad, mortare și obuze de tancuri. Eu și soția mea am fost sub focul de mortar de două ori. Dar nu contează, suntem în viață și sănătoși”, relativizează el. „De îndată ce am auzit o împușcătură, ne-am refugiat imediat în vizuinile noastre”, spune un alt locuitor. Oksana arată o gaură uriașă în bucătăria ei, probabil cauzată de un obuz rusesc. De asemenea, un rezervor s-a întors pe peretele grădinii sale, făcându-l să se prăbușească.

Dacă orașul este din nou sub control ucrainean, salvatorii totuși recuperează morții pentru a-i pune în saci de cadavre, înainte de a-i duce pe podul explodat care leagă orașul de Kiev. Un pod acoperit cu zeci de mașini arse, ciuruite de gloanțe și abandonate, pe care salvatorii încearcă să le curețe.

Rusia deplânge pierderile grele la Irpin. Cel puțin trei cadavre carbonizate de soldați ruși zăceau sâmbătă sub resturile unui convoi de opt tancuri și vehicule blindate. Un picior tăiat a fost văzut lângă un vehicul. Uniforme militare rusești și obiecte personale au fost împrăștiate pe podea, inclusiv o traducere în limba rusă a eseului britanic Edward Gibbon „Istoria declinului și căderii Imperiului Roman”

Pe de altă parte, civilii au pus în perspectivă succesul Ucrainei în această luptă. „Am recucerit Irpin, am recucerit multe lucruri, dar războiul nu s-a terminat”, a spus un locuitor. Dacă retragerea Rusiei pare să se accelereze în Nord, președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune că Moscova se pregătește să lanseze un asalt în estul și sudul țării, potrivit Liberation.