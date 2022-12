Războiul din Ucraina a lăsat urme asupra sănătății lui Mircea Lucescu. Cu ce probleme se confruntă antrenorul

Mircea Lucescu, antrenorul lui Dinamo Kiev, în vârstă de 77 de ani, a vorbit despre toate dificultățile pe care el și echipa au trebuit să le înfrunte. Acesta a dezvăluit că drumurile efectuate în condiții dificile l-au afectat. Cu toate acestea, faptul că sportul nu a fost oprit definitiv este un lucru bun pentru toți.

Sănătatea lui Mircea Lucescu, afectată de conflictul din Ucraina

„Il Luce” a declarat că în pregătire a fost destul de bine, însă de când a început războiul și-a petrecut foarte mult timp pe drumuri și în autocar, iar toate acestea l-au afectat. „Am fost tot timpul pe drum, numai în autocar. Nu am suportat prea bine toate drumurile. M-am trezit cu ușoare probleme de șold, de genunchi. E greu, eu am suportat mai greu. Pentru jucători e mai ușor, sunt mai tineri. Dar a trebuit să o facem”, a spus Mircea Lucescu.

Cu toate acestea, fotbalul l-a ajutat mult, iar situația ar fi fost și mai grea dacă s-ar fi oprit. Meciurile îi fac pe oamenii să uite, cel puțin pentru moment, de ceea ce se întâmplă, mai spune Mircea Lucescu.

„Toate meciurile sunt transmise la televizor. De asta se și joacă în zile diferite, pentru a da posibilitatea telespectatorilor să vadă mai multe meciuri. Alarma ne anunță uneori trebuie să întrerupem jocul sau antrenamentul. Foarte greu, foarte dificil de jucat în aceste condiții. Am jucat și fără public, o situație anormală”, a mai adăugat antrenorul lui Dinamo Kiev.

Salariile au fost mult mai mici

Antrenorul a vorbit și despre situația financiară a echipei, menționând că Dinamo Kiev a avut șansa că în ultimii ani a câștigat aproape 100 de milioane de euro doar din participarea în cupele europene și doar așa au reușit să reziste.

„A putut să își acopere toate cheltuielile legate de fotbal. Celelalte echipe au conducători cu posibilități. Sunt plătiți. În perioada de întrerupere au primit 60% din salarii”, a mai spus Mircea Lucescu, potrivit gsp.ro.