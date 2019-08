10,11 august

Războiul cu extratereștrii. Subiecte de vară. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 10 august s-au născut Raffaello Di Nola, Ian Anderson, Rhonda Fleming, Camillo Benso di Cavour, Jorge Amado, Tamara Buciuceanu-Botez, Barbu Cioculescu, Nicolae Prelipceanu, Dan Mihai Goia, iar pe 11 august Alex Haley, Hulk Hogan, Phillippe Agostini, Peter Cushing, Teodor Mazilu, Modest Morariu.

În calendarul creştin-ortodox, pe 10 august sunt Sfinţii: Lavrentie, Sixt din Roma şi Ipolit, iar pe 11 august sunt Sfinţii: Nifon, Patr. Constantinopolului, Arh. Evplu. Nimic în ”Kalendar”.

„Evenimentul Zilei” din 10 august 1675 a fost că Regele Charles al II-lea al Marii Britanii a pus piatra de fundaţi la Observatorul Regal, cunoscut astăzi sub numele de Greenwich. În 1787, tot în această zi de august, 10, Mozart termina ”Eine Kleine Nachtmusik”. În 1821, la 10 august, Missouri a devenit al 21-lea stat al Uniunii. La 10 august 1864 se stabilea „Smithsonian Institution” la Washington, iar pe 10 august 1889 Dan Rylands de la Hope Glass Works din Barnsley, Yorkshire patenta tirbuşonul, o invenţie dragă românilor! În 1893 Dr. Rudolf Diesel testa la Krupps, motorul lui revoluționar. Sursă ”Book of Days” paginile 398,399

Doamnelor și domnilor, dragi lupi, padawani și hobbiți, mereu, când ajungem, în timpul anului, la 11 august vă spun o poveste, completată cu ce mai aflu înte timp. Nu știu cât este adevărată, dar este frumoasă și pilduitoare. Este despre muzică.

“Evenimentul Zilei” din 11 august a fost cel din 1942, indubitabil. Aşa spune “Book of Days”, pagina 399. Evenimentul din 11 august 1942 a fost interpretarea celei de a şaptea simfonii, în si major, a lui Dmitri Dimietrevici Şostakovici, „Leningradskaia”, cântată în piaţa centrală din Leningrad, pentru prima dată în aer liber în oraşul erou, de o mulţime pestriţă de muzicanţi de excepţie, din toate orchestrele marelui oraş, ba din tot URSS. Era război, blocada Leningradului.

Șostakovici s-a născut în Sankt Petersburg, devenit, după revoluția bolșevică, Leningrad. Compozitorul rus își iubea mult orașul natal. Când nemții au ajuns aproape de oraș, Dmitri s-a prezentat la comisariat ca să primească o armă și să plece pe front. Dar a fost recunoscut. ”Tovarășe Șostakovici, arma dumneavoastră este muzica. Nu putem să vă încorporăm nu aveți vederea bună” (Șostakovici purta niște lupe de +10)

Totuși, Șostakovici a devenit pompier voluntar. Există o fotografie cu el în pufoaică și purtând cu greu în brațe un proiectil neexplodat german. Dar nu a uitat ce i-a spus comisarul. A început să compună o muzică optimistă, mobilizantă, simfonia a șaptea. Primele trei părți le-a compus la Leningrad, iar restul în refugiu, la Samara. Premiera mondială a superbei Simfonii a Șaptea în Si Major a fost la Samara, pe atunci orașul Kuibâșev, în interpretarea celebrei orchestre a Bolșoi Teatr. Apoi a fost interpretată de cea mai bună filarmonică din lume, cea din Londra și apoi la New York.

În luna mai 1942 faimosul dirijor Karl Eliasberg a vrut să interpreteze Simfonia a șaptea la Leningrad, dar, vai, din toată Orchestra Radio din Leningrad au mai răspuns la apel doar 14 muzicieni. Dar, zvonul s-a răspândit în tot URSS. Spre Leningrad au pornit interpreți din toată țara, cu arma în mâini și cu vioara la spate.

Așa se face că pe 11 august 1942 în piața centrală din Leningrad se spune că au fost peste o mie de muzicanţi, unii îmbrăcaţi în uniformă militară şi cu puşca la spate, dar cu vioara sau tuba în mâini, alţii veniţi din cine ştie ce bunkere, sau de la fortificaţii. Nu se mai ştie cine a dirijat, istoria este ingrată uneori, probabil, cu siguranță, tot Karl Eliasberg, că nu creșteau dirijorii de geniu peste tot! Muzicienii, slabi și palizi, aproape morţi de foame, dar cu ochii la dirijor! La semnalul baghetei dirijorului muzica s-a ridicat puternică şi triumfătoare şi a acoperit zgomotul ucigaş al frontului, aflat nu departe.

Se spune că pe linia frontului s-a făcut tăcere. Ruşii şi germanii au lăsat tancul şi mitraliera, puşca şi aruncătorul de flăcări. Toţi ascultau muzica insprată din viaţa lor, din realitatea lor, războiul, blocada Leningradului.

Peste tăcerea acoperită doar de muzica inspirată, au rămas în legendă cuvintele unui general german de tancuri, aflat şi el pe linia frontului, cuvinte adresate ordonanţei sale: „Vezi, Hans, Orfeu avea dreptate, muzica îmblânzeşte cele mai periculoase animale!” a spus generalul arătând către tancurile „Tiger” rămase tăcute şi nemişcate. Imensele maşini de război cu nume de fiară de pradă, ascultau muzica… de fapt echipajele lor!

Muzica… ce metafizică emoţională și extrem de importantă! S-au scris sute de cărţi despre puterea muzicii. Muzica care înalţă, cea care vindecă, muzica de dans, de balet, de jale, muzica care înebuneşte, sau ucide! Să ne amintim de legenda urbană a lui “Gloomy Sunday” sau “Hungarian Suicide Song”. Compusă de Rezsö Seress în 1933, melodia este atât de depresivă, încât, se spune, că mai multe persoane s-au sinucis, după ce au ascultat-o!

Mie nu îmi place Şostakovici, dar admir “Leningradskaia” mai ales pentru povestea ei. Dintre ruși, îmi place Borodin! Simfonia a doua, în special, Bokatârskaia, care m-a însoțit pe întinderile Asiei. Dar, recent, de câțiva ani, am descoperit muzica epică care îmbină simfonismul cu modernismul fără a pierde melodia. O muzică eroică, care după cum spune formația mea preferată ”Two Steps From Hell”: ”Music Makes You Braver”, ceea ce nu este departe de crezul Prietenilor Muzicii. Iar partea vocală, corală, a pieselor este în limba latină. Una dintre limbile de mare putere. Demonii ascultă numai de poruncile date în limba latină – ca să-i răspund lui Dragoș Argeșeanu, care a avut o întâlnire cu un demon mare, abia a scăpat.

Acum o să mă duc să ascult puțină muzică compusă de TSFH, neapărat ”Blackheart”, dar nu înainte să vă fac părtași de o informație interesantă, am găsit-o în ”Star and Stripes”.

Domnilor și doamnelor, dragi lupi, padawani și hobbiți, în State există două unități de elită, 26th Space Aggresor Squadron (26th SAS) și 527th Space Aggresor Squadron (527th SAS) pregătite pentru lupta în spațiu, cu extratereștrii. Au cazărmile în ”Baza Nellis” de la Groom Lake, Nevada, adică în ”Area 51”. Teoria conspirației spune că mai sunt câteva SAS, dar ele sunt dislocate în spațiu în centura de asteroizi, ca unități de sprijin și logistică pentru rasa de extratereștrii cu care s-au aliat pământenii. Bun, dacă ar fi așa, Elon Musk ar părea anacronic cu proiectele lui de călătorie pe Marte. Dar, ca orice teorie a conspirației, conține și un adevăr. Da, 26th SAS și 527th SAS se luptă în prezent! În war games în manevre și aplicații în Munții Stâncoși și în Deșertul Nevada. Anul acesta manevrele militare, antrenamentul, war game, cum vreți să-i spuneți a început pe 5 august și o să țină până pe 6 septembrie. În căldura de foc. Se pregătesc militarii americani pentru ceva pustiuri toride din Asia, a se citi Iran? Adică Dasht-e-Lut și Dasht-e-Kavir? Bună întrebare!

Cei câteva sute de specialiști în războiul spațial sunt adversari valoroși pentru armata regulată. După cum raportează Karla Lant, SAS antrenează trupele în condiții foarte grele, fără GPS, net, sau telecomunicații. Ei sunt extratereștrii în jocurile de-a războiul, și nu știu de ce, a prioric, extratereștrii trebuie să fie tehnologic superiori și fooooarte răi!

Așa că un amărât de pifan are doar armamentul standard din dotare. Dacă i se lasă, în plus un briceag elvețian, înseamnă că are noroc. În schimb, extratereștrii, chiar extratereștrii, pentru că militarii SAS poartă niște măști oribile din silicon, de extratereștrii reptilieni, sunt foarte bine înarmați, au lasere, gaze neuroparalizante și tot felul de gadgeturi precum plasa care te curentează și te imobilizează.

Căpitanul Cristopher Barneas, din 26th SAS a declarat ”S & S”: “We study threats to the space realm, either coming from space or based on land. If we can’t directly replicate them with hardware, then we figure out if there’s a software solution or some way we can train people to the point where they can fight through them, if they have to, in a conflict.”

Și China, Rusia și Franța dezvoltă programe similiare. Se pare că multele filme SF americane cu invazii ale extratereștrilor i-au pus pe gânduri pe militarii din multe țări. Pentru că, generalul de Gaulle spunea: ”…dacă vor să anunțe ceva, să fie lumea pregătită, americanii fac mai întâi un film!”

Lucrurile sunt așa de serioase încât un colectiv internațional de avocați lucrează, în prezent, la elaborarea unui corp de legi care să fie valabil în spațiu, să definescă agresiunea, motivele de război spațial, părțile beligerante etc. Rezultatul se va numi ”Manual on International Law Applicable to Military Uses of Outer Space”, MILAMOS.

Mă duc să mă uit la un film SF cu extratereștrii. Dar, tare mă tem că noi suntem extratereștrii! Maimuțele războinice vor cuceri Universul… mai devreme, sau mai târziu!

Poate, dar nu mâine, pentru că mâine este, în definitiv, o altă zi!

☼ ♂ ♀

BERBEC Weekend-ul acesta eşti pus în faţa unor situaţii paradoxale. Sâmbătă este o zi mai complicată în care nu trebuie să faci mult efort. Distracţia este concentrată mai ales duminică! Abordarea sistematica a situaţiei iţi furnizează datele rezolvarii ei. Weekend-ul este o perioadă ceva mai complicată în care nativii şi frumoasele şi energicele native din Berbec se întrebă „cum să fac să am o viaţă mai armonioasă?!” Sâmbătă, aproape pentru toată zodia, e de bine! Viaţa e o permanentă înfruntare de interese, aşa incât trebuie sa dai dovada de multa inteligenta şi sa ai putin noroc in promovarea scopurilor. Sâmbătă, ai! Duminică – sunt ceva petreceri, distracţii, concerte, evenimente – chestii de vară!

TAUR Un weekend obositor şi aglomerat. Onorează promisiunile făcute. Sâmbătă încearcă să-ţi nuanţezi vorbele să nu ofensezi pe cineva. Nu critica, nu reproşa, sau şi mai bine vorbeşte mai puţin! Sâmbătă este o zi care pare bună şi relaxantă pentru arhetipul zodiacal sentimental din tine. Iti prieşte orice discutie la o cafea şi o îngheţată si faci planuri pentru viitor. dar este bine să-ţi măsori vorbele, să nu fie cu două înţelesuri. Duminică este o zi aglomerată, dar plină de satisfactii pentru tine. Cei din jur recunosc ca ai dreptate si iti accepta argumentele. Experienţa şi abilităţile tale inving! Treci printr-o perioada de reevaluare a propriei condiţii, adică ţi-au crescut cheltuielile şi pretenţiile.

GEMENI Domeniul sentimental e favorizat, mai ales duminică! Sănătatea este bună, dar trebuie să eviţi schimbările bruşte de temperatură şi supraveghează regimul alimentar. O veste bună. Sâmbăta aceasta este deosebită sub aspectul relaţiilor sociale, a distracţiilor şi al spectacolului lumesc. Acest weekend din luna august, odată cu Soarele, bine aspectat, îţi este favorabil în domeniul emoţional – realizări mici, dar necesare. Duminica trece repede pentru că nu se întâmplă nimic care să te intereseze foarte mult. Puţintică răbdare! Ai mare nevoie de un consilier de taina, dar nu ştii în cine poti avea incredere. Sfatul horoscopului este să mai aşteapţi o perioada de timp, cam până după Sf. Maria!

RAC Este o perioadă mai complexă, când trecerea rapidă a timpului e mai greu de acceptat. Azi sunt favorizate numai activităţile de rutină, evită orice schimbare de program obişnuit de weekend. Sâmbătă nu prea ai ţinere de minte în relaţiile sentimentale. Inţelegerile trecute trebuie mereu reinnoite, atat in afaceri cât şi in dragoste, altfel partenerii işi cam „uită obligaţiile”! Duminică trebuie să ai curaj. Ai noroc la dragoste si stelele te sfatuiesc sa faci tu primul pas, mai ales dacă este inceputul unei relatii. Mobilul e la indemana. Sună, acum!

LEU Un weekend în care nu ai timp deloc să te plictiseşti. Totul se întâmplă în acelaşi timp, o aglomeraţie aproape comică de evenimente, oameni şi emoţii. Dar ţie îţi place… ai ce vâna! Un dar relativ scump şi o veste bună, doar pentru unii Lei este ziua de naştere. Sărbătorirea zilei de naştere este un prilej potrivit pentru reunirea familiei şi a anturajului. Mult entuziasm şi o privire mai sportivă asupra vieţii te ajută să te bucuri din plin de deliciile sezonului cald. Leuţii, leii copii, pot sa primeasca tot felul de animaluţe din pluş, care zbiară, miaună sau rag. Zgomot să fie. Sâmbătă, comunicarea este punctul tău forte, dar astăzi nu trebuie sa insişti prea mult cu aceasta abilitate pentru ca să nu zăpăceşti oamenii cu spiritul tău imperial şi să dai naştere la confuzii. Duminică este o zi bună de relaxare sau de excursii.

FECIOARĂ Astăzi şi mai tot weekend-ul mizezi pe acţiune. Fie că este vorba de distracţie şi atunci alegi dansul în defavoarea mesei, fie de sporturi nautice sau montane. Sâmbătă trebuie sa continui cu aceleaşi metode verificate de până acum, schimbarile repetate nu sunt privite cu ochi buni nici de oameni, nici de stele. Tenacitatea şi răbdarea aduc succes! Duminică elementele aleg! Ai toate şansele să te întelegi bine cu semnele de foc si apă, dar nu prea te poţi înţelege cu cei născuţi sub semne de pământ şi aer. Pauză! Este prea cald ca să faci ceva ca lumea. Stelele spun să te duci doar pe înserat cu prietenii la o terasa cu cartofi prăjiţi şi bere rece şi dans, desigur!

BALANŢĂ Şi în acest weekend calculezi la bani, la dobânzi şi la procente. Nu te mai obosi, jocurile au fost deja făcute. Şi nu te-au întrebat şi pe tine, aşa că distrează-te, dar cu bani puţini! Sâmbătă trebuie să respecţi legile, scrise sau nescrise! Nu încerca să impui anturajului propriul tău sistem de referinţă, ci mai bine respecta regulile jocului ca să obţii ceea ce vrei. Duminică, nu lăsa pe mâine! Trebuie să te ocupi mai mult de anturajul apropiat, de familie, ca situaţiile actuale să nu degenereze în probleme mai greu de rezolvat. Stai, calm şi discută cu membrii familiei, cu cei dragi. Poate în jurul mesei de prânz de duminică, reinventează acest obicei mic burghez atât de eficient.

SCORPION Nu par foarte armonioase relaţiile tale cu anturajul. Ai ceva de obiectat, nesimţirea celor din jur te scandalizează! Dar cel mai bine este să-i faci pe nesimţiţi să se certe într ei! Sâmbătă este zi de cumpărături. Stelele spun să te plimbi prin Mall, sau măcar printr-un supermarket local in cautarea unui obiect draguţ, util şi poate chiar şi ieftin. Neapărat ceva de in, sau bumbac. Duminică atenţie mărită! Oarecare prudenţă nu strică astăzi. Nu cochetezi cu dezastrul, nimic negativ, încă, dar cineva, ceva, cumva, ar vrea să ai informaţii greşite. În ceea ce priveşte domeniul emoţional, relaţiile sentimentale. Adică auzi o bârfă, bârfă de bârfă! Vezi cui foloseşte…

SĂGETĂTOR În acest weekend vrei să faci o mulţime de lucruri cu energia proprie zodiei. Nu o să reuşeşti, dar viaţa este formată din încercări. Ceva-ceva tot o să realizezi, distracţie, cu siguranţă! Totuşi, o sâmbătă distractivă şi plăcută! În acest weekend poţi face mici schimbări, acasă şi la serviciu, scurte călătorii. Trebuie să fii tolerant şi diplomat, să arăţi consideraţie şi spirit de cooperare, pentru ca să eviţi o eventuală decepţie sentimentală. Buna dispoziţie şi optimism. Sâmbătă trebuie să dai dovadă de discreţie. Duminica este o zi relativ favorabilă, marcată de oboseala cronică. Primeşti o veste. Toată situaţia asta absurdă te irită cumplit şi te gândeşti că te distrage de la adevăratele tale scopuri şi idealuri.

CAPRICORN Păstrează-ţi secretele, este preţul succesului! Dar nu uita că familia trebuie să-ţi merite încrederea. Poate găseşti şi un sfat bun, experienţa contează. Un weekend plăcut, fără probleme! O perioadă care pare relaxantă, chiar bună. Sâmbătă eşti în criză de timp! Ai multe pe cap. Nu dispera, nu vei reuşi sa le faci pe toate, dar esti aproape de o soluţie pentru rezolvarea unei probleme sentimentale mai dificile. Duminică cosmosul te informează că poţi să te duci la mare, munte, strand, mall – unde vrei tu, distracţie să fie, dar nu exagera cu cheltuielile!

VĂRSĂTOR Nu se întâmplă nimic negativ, dar totul cam întârzie, nu se respectă foaia ta de parcurs pentru weekend. Altfel, optezi pentru sporturi colective, fotbal în poiană, sau volei de plajă! Sâmbătă eşti bine-dispus şi ai o mare putere de efort, dar te apasă grijile legate de familie. Tot sâmbătă poţi primi un răspuns favorabil pentru una dintre problemele la care te gândeşti mult. Duminică poţi să stai acasă! Stelele zic să nu te deplasezi, mai ales cu un mijloc de transport rapid. Relaxează-te, distrează-te, leneveşte! Ia-ţi o perioadă sabatică!

PEŞTI O partidă de skanderbeg se încinge între tine şi prieteni, partener(ă). Nu vrei în ruptul capului să renunţi la ce vrei tu! Nici ei… Aşa că dă cu banul şi obţine un compromis obiectiv! Trebuie să dai dovada de discreţie, diplomaţie şi eleganţă în relaţiile sentimentale. Duminică fă o surpriză. Fă-i soţiei, sau iubitei un cadou – un buchet de flori, sau o bijuterie mică, drăguţă, aşa, fără nici un motiv, numai ca să-i spui că este aleasa ta şi o iubeşti. Şi viceversa este valabilă! Dacă trebuie să fii Peşte, atunci măcar să fii unul drăguţ!

