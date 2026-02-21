Războiul afectează demografia. Ucraina lansează program de crioconservare pentru militari

În contextul pierderilor umane provocate de invazia la scară largă a Rusiei, autoritățile din Ucraina susțin un program prin care militarii își pot congela gratuit sperma sau ovulele, potrivit BBC.

Inițiativa este prezentată ca o măsură de sprijin pentru familiile celor care servesc pe front, dar și ca un răspuns la declinul demografic care afectează țara.

Programul a început inițial în sectorul privat, în 2022, când mai multe clinici de fertilitate au oferit servicii de crioconservare fără costuri pentru personalul militar.

Ulterior, Parlamentul a intervenit pentru reglementarea practicii și pentru asigurarea finanțării de la bugetul de stat.

Maxim, în vârstă de 35 de ani, militar în cadrul Gărzii Naționale, a decis recent să lase o probă la o clinică din Kyiv, în timpul unei permisii. El afirmă că discuțiile despre fertilitate ar trebui să fie mai frecvente în armată.

„Bărbații noștri mor. Fondul genetic ucrainean se stinge. Este vorba despre supraviețuirea națiunii noastre”, a declarat militarul într-o convorbire telefonică de pe front.

Soția sa l-a încurajat să facă acest pas, astfel încât, în eventualitatea în care ar fi ucis, ea să poată avea copilul pe care și-l doresc. Maxim spune că decizia nu este legată doar de riscurile decesului, ci și de efectele stresului prelungit.

„Fie că ești în punctul zero al frontului sau la zeci de kilometri în spate, nu există garanția siguranței. Stresul constant îți poate afecta capacitatea reproductivă”, a explicat el.

Deputata Oksana Dmitrieva, implicată în elaborarea cadrului legal, a declarat că scopul legii este protejarea drepturilor militarilor.

„Soldații noștri ne apără viitorul, dar îl pot pierde pe al lor. Am vrut să le oferim această șansă”, a spus parlamentara.

Forma inițială a legii a generat reacții critice după ce a devenit public faptul că prevedea distrugerea probelor în cazul decesului donatorului. Situația a ieșit la iveală când o văduvă de război a fost împiedicată să utilizeze materialul genetic congelat al soțului.

Legea a fost ulterior modificată. În prezent, probele pot fi păstrate gratuit timp de până la trei ani după decesul militarului și pot fi utilizate de partener, cu consimțământ scris prealabil.

Potrivit oficialilor ucraineni, țara se confrunta deja cu o scădere a natalității înainte de 2022. Războiul a accentuat tendința prin numărul mare de victime și prin migrația externă.

„Ne gândim la viitor și la tinerii pe care i-am pierdut. Trebuie să îi înlocuim”, a declarat Oksana Dmitrieva, descriind programul drept „un pas mic” în ameliorarea situației demografice.

În paralel, milioane de cetățeni ucraineni, majoritatea femei, trăiesc în continuare în afara țării. Infrastructura energetică afectată de atacuri contribuie la dificultățile cotidiene.

La Centrul de Medicină Reproductivă din Kyiv, instituție de stat care a început să accepte militari în program în luna ianuarie, medicii observă o scădere semnificativă a numărului de paciente însărcinate.

Directorul centrului, Oksana Holikova, afirmă că stresul joacă un rol important.

„Dacă femeile sunt stresate, pot avea dereglări ale ciclului. Totul este interconectat”, a explicat ea.

Holikova spune că aproximativ 60% dintre paciente urmează tratamente antidepresive și menționează existența unui fenomen pe care îl numește „sindromul vieții amânate”.

„Femeile se tem să rămână însărcinate dacă există riscul să ajungă zilnic în adăposturi”, a adăugat medicul.

Katerina Malyshko și soțul ei, Vitali, urmau tratamente de fertilitate. După moartea militarului într-un atac aerian, femeia a întâmpinat obstacole legale în utilizarea embrionilor congelați.

„Îl puteau păstra, dar eu nu aveam dreptul să îl folosesc”, a declarat Katerina.

După șase luni de proceduri judiciare, un judecător i-a dat câștig de cauză.

„Am citit hotărârea și am plâns. Era vorba despre familia noastră”, a spus ea.

Deputata Dmitrieva a recunoscut că aplicarea noilor prevederi necesită ajustări. Mai multe amendamente urmează să fie supuse votului în primăvara acestui an.

Între timp, militari precum Maxim consideră că principalul obstacol rămâne reticența bărbaților de a discuta despre fertilitate.

„Tot ce ne ține pe loc este faptul că trebuie să vorbim mai mult despre asta și să explicăm de ce este important”, a afirmat el.