Războinicul luminii se dă cu AUR. Gigi Becali, despre relația cu George Simion

Gigi Becali, patronul FCSB, a reintrat în politică și vizează un mandat de deputat, la alegerile viitoare. El a anunțat că va candida pe listele partidului AUR, condus de George Simion.

Latifundiarul din Pipera își laudă șeful de partid și spune că acesta este unic. Mai mult, el crede că George Simion este singurul capabil să rezolve problemele ciobanilor care au ieșit la proteste.

Fostul „Războinic al Luminii”, așa cum îi plăcea să fie numit pe vremea când activa în politică, susține că actualul său șef de partid este unic. Nu mai este nici unul precum George Simion spune Gigi Becali, care explică de ce-l susține. Patronul FCSB spune că șeful AUR îi aduce aminte de el, pe vremurile în care era implicat politic. Doar că, spune, există deosebiri.

„L-am susținut pe George Simion de la început. Am văzut că este un om neînfricat, un român adevărat și patriot. Și am zis: Băi, eu, când am făcut politică, e adevărat, era mai mult mândrie, trufie. La omul ăsta nu am văzut mândrie. Am văzut doar patriotism. Dacă nu e niciunul ca el, am zis să-l ajut pe el, dacă eu nu am putut. Îl ajut de ce? Pentru că el poate face ceva“, a declarat Gigi Becali.