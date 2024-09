Justitie Gigi Becali, despre Florian Coldea. N-are păr în cap, dar vrea să-l placă femeile







Gigi Becali a spus că Florian Coldea este un pămătuf și că a ajuns să își pună păr în cap pentru a atrage femeile. Patronul FCSB a spus că generalul ar trebui să se gândească că va fi băgat în coșciug cu pămătuful fals în cap.

Gigi Becali îl face praf pe Florian Coldea

„Mă duc la șef de Comisie la SRI. Și să-i chem eu să dea raportul, nu cum dădeau ăia ac olo că venea Coldea și era șeful lor la Comisie. Băi pămătuf, eu te controlez pe tine și tu ești șeful meu?”, a mai spus Becali.

Întrebat de ce îi spune "pămătuf", Becali a replicat: "Pune păr în cap... Are chelie, vrea să fie frumos. Până în 30-35 de ani merge. Dar dacă tu ai 55 de ani și ai fost în demnitate de stat, vrei să te iubească femeile? De ce pui pămâtuf în cap? Nu te gândești că intri în coșciug și mori și când vei muri vei avea pămătuf fals în capul tău?”, a spus Becali la Realitatea.

Florian Coldea, rămas fără funcții înalte

Chiar dacă se află sub control judiciar, fostul șef SRI are dreptul să lucreze pentru a-și întreține familia. El predă cursuri de „Instituții române de securitate națională” la SNSPA. Recent, Coldea a participat la sesiunea de restanțe, măriri și reexaminări, care are loc în fiecare toamnă. Generalul apare pe lista profesorilor examinatori, care au fost repartizați pentru această sesiune. Se pare că acesta a examinat studenții pe data de 2 septembrie, când au fost programate restanțele, dar și pe 4 septembrie, la reexaminări.

A ajuns să predea cursuri online

La secțiunea „forma de reexaminare”, în dreptul lui Florian Coldea este trecută platforma moodle. Coldea a reușit să își desfășoare activitatea prin intermediul online-ului. Coldea nu poate să părăsească țara, așa că atunci când nu merge la poliție sau la DNA le predă studenților.