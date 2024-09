Justitie Cum încearcă Florian Coldea să scape de controlul judiciar. Încă o amânare în proces







Situația din primul proces intentat de gruparea „generalilor” Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, în care aceștia au încercat să scape de controlul judiciar pe cauțiune impus de DNA, pare să se repete într-un al doilea proces, desfășurat la Curtea de Apel București.

La sfârșitul lunii iulie, completul desemnat pentru soluționarea plângerii a decis să amâne pronunțarea unei soluții, motivând că Florian Coldea nu a avut suficient timp pentru a studia dosarul de urmărire penală.

Pe 18 septembrie, un alt complet de judecată a decis să amâne pronunțarea în cazul plângerii depuse de Florian Coldea, motivând că generalul în rezervă nu a avut timpul necesar pentru a studia dosarul.

Într-un proces anterior, dosarul a fost trimis la trei completuri diferite, până când plângerea foștilor lideri ai SRI, inclusiv Coldea, a fost respinsă ca neîntemeiată. Această întârziere nu face decât să prelungească incertitudinea cu privire la soarta măsurii de control judiciar pe cauțiune.

Completul C18 de Drepturi și Libertăți al Curții de Apel București a decis să amâne verdictul cu privire la cea de-a doua cerere formulată de Florian Coldea, Dumitru Dumbravă și Doru Trăilă privind prelungirea controlului judiciar.

Cererea a fost depusă pe 13 septembrie, însă judecătorul a decis ieri, printr-o încheiere, să amâne cauza până săptămâna viitoare, pentru data de 25 septembrie 2024, la ora 12.00. Această amânare a fost motivată de necesitatea studierii dosarului de urmărire penală.

La termenul de ieri, procurorii au prezentat instanței un dosar voluminos, format din 20 de volume, lucru care a contribuit la decizia de amânare.

Instanța a apreciat că, dată fiind complexitatea dosarului, este necesar mai mult timp pentru ca părțile implicate să poată analiza toate documentele relevante înainte de pronunțarea unei soluții definitive.

Florian Coldea: Oricine e liber să facă acest lucru

La ieșirea din sala de judecată, Florian Coldea a declarat că, „după cum știți, am atacat prin contestație prelungirea controlului judiciar, caz în care trebuie să ne apărăm. E absolut firesc să fie investigat. Oricine are ceva de spus este firesc să se prezinte, să atenționeze autoritățile abilitate, care, la rândul lor, trebuie să investigheze. Oricine e liber să facă acest lucru. (…) S-a amânat cauza pentru că, reiterez, nu am avut acces la 20 de volume”.

Coinculpatul Dumitru Dumbravă a fost, și de această dată, mult mai spiritual decât fostul său șef. Întrebat, înainte de proces, dacă crede că va câștiga acest proces, Dumbravă a răspuns: „Nu știu ce să spun. Dimineață, când am ieșit din bloc, am văzut o pisică albă. Aici, la colț, era o pisică neagră”.

Ce măsuri restrictive au generalii Coldea și Dumbravă

Generalii Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, împreună cu avocatul Doru Trăilă, au fost chemați la sediul DNA pe 11 septembrie, unde li s-a comunicat că măsurile restrictive, inclusiv interdicția de a părăsi România, au fost prelungite cu încă 60 de zile. Aceasta a fost a doua prelungire a măsurii controlului judiciar pe cauțiune, după ce procurorul Mihaela Moraru-Iorga luase o decizie similară în 15 iulie 2024. Prima dată când s-a impus această măsură a fost pe 24 mai 2024, și de atunci cei trei au încercat să o conteste în instanță.

La prima prelungire, generalii și avocatul au atacat decizia la Curtea de Apel București. În cadrul acestui proces, două complete de judecată au refuzat să soluționeze cauza, iar abia al treilea complet a dat o hotărâre, care nu a fost favorabilă petenților. Cauza a fost repartizată inițial Completului 5 Drepturi și Libertăți, condus de judecătoarea Claudia Jderu, dar la termenul din 23 iulie 2024, aceasta a amânat cauza până pe 9 iulie pentru ca Florian Coldea să aibă timp să studieze dosarul de urmărire penală. Conform unei decizii a președintelui Curții de Apel București, cauzele amânate în mod excepțional continuă să fie soluționate de același judecător, prin repartizare aleatorie, potrivit publicației Jurnalul.

Cine îi judecă acum pe Coldea și Dumbravă

După amânarea termenului, pe 26 iulie 2024, președintele Curții de Apel București a emis o nouă decizie, cu numărul 11739/2024, care a modificat reglementările anterioare. Astfel, judecătoarea Claudia Jderu a fost înlăturată din dosarul generalilor Coldea și Dumbravă, iar cauza a fost preluată de Completul de Drepturi și Libertăți C12 - Continuitate, sub conducerea judecătoarei Monica Constantinescu.

Coincidență sau nu, Constantinescu este judecătoarea care judecă în apel dosarul instrumentat de Parchetul European (EPPO), unde denunțătorul generalilor, omul de afaceri Cătălin Hideg, și compania sa, SC Sanimed Impex SRL, sunt trimiși în judecată. Este același dosar pentru care Hideg a apelat la gruparea generalilor și a încheiat un contract de asistență juridică cu casa de avocatură a lui Doru Trăilă, pentru care cei trei au fost plasați sub control judiciar.

Monica Constantinescu a încercat, la rândul ei, să se retragă din dosar, pe 29 iulie 2024, invocând necesitatea sesizării președintelui Secției I Penale a Curții de Apel București pentru a stabili care judecător este competent să soluționeze cauza. Conform Încheierii Penale F/D.L. din Camera Preliminară, datată 29 iulie 2024, Constantinescu a solicitat ca președintele Curții de Apel sau, dacă este necesar, Colegiul de conducere, să reglementeze această situație complicată, în care soluționarea dosarului rămâne incertă.

Abia al treilea judecător a pronunțat o soluție

Abia pe 6 august, lucrurile s-au clarificat. Ultimul judecător intrat în dosar, Andrei Buliga, a decis ca plângerile petenților inculpați să fie respinse ca nefondate.

„În temeiul articolului 216, raportat la articolul 215, alineat 1 Cod procedură penală, și articolului 213 Cod procedură penală, respinge ca nefondate plângerile formulate de inculpaţii Coldea Florian, Dumbravă Dumitru şi Trăilă Doru împotriva Ordonanţelor nr. 52/1/P/2024 din data de 15.07.2024, emise de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - DNA - Structura Centrală - Secţia de Combatere a Corupţiei, prin care s-a prelungit măsura controlului judiciar pe cauţiune faţă de inculpaţi. Respinge, ca neîntemeiate, cererile inculpaţilor Coldea Florian, Dumbravă Dumitru şi Trăilă Doru de înlăturare a obligaţiei prevăzute de art. 215, alin. 2, lit. a Cpp de a nu depăși limita teritorială a României. Definitivă”, sună minuta deciziei pronunțată de magistratul Buliga.