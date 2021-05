Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, a promulgat, pe 24 mai, un proiect de lege care oferă cetățenilor posibilitatea de a acționa în instanță rețelele de socializare, dacă sunt de părere că au fost cenzurați pe nedrept. Noile prevederi legale permit, de asemenea, sancționarea companiilor Big Tech care blochează conturile de social media ale politicienilor, din dorința de a promova anumite ideologii politice.

În Florida, în cazul blocării contului unui politician care candidează pentru o funcție la nivel de stat, Comisia Electorală poate cere plata unei amenzi de 250.000 de dolari pe zi. Dacă politicianul candidează pentru posturi non-statale, Comisia poate cere o despăgubire de 25.000 de dolari pe zi.

Când intră în vigoare noua lege

Noua lege promulgată de Ron DeSantis urmează să intre în vigoare pe 1 iulie și obligă firmele Big Tech să înainteze un avertisment utilizatorului al cărui cont va fi eliminat cu 30 de zile înainte de realizarea demersului în cauză.

De asemenea, proiectul de lege adoptat cere rețelelor de socializare să publice standardele și condițiile în funcție de care are loc blocarea sau eliminarea conținutului postat de către un utilizator sau a contului acestuia

„În Florida, dacă marile companii tehnologice Big Tech vor recurge la măsuri discriminatorii pentru a favoriza o anumită ideologie dominantă în Sillicon Valley, vor fi trase la răspundere. Toți cetățenii tratați necorespunzător de către companiile tehnologice care vor încălca această lege vor avea dreptul să le acționeze în instanță”, a transmis guvernatorul Floridei.

Noua lege îi poate aduce beneficii lui Trump

Acuzațiile la adresa companiilor Big Tech au luat amploare în urma excluderii lui Donald Trump de pe Facebook și Twitter, care a comentat situația asaltului de la Capitoliu, de pe 6 ianuarie. Noua lege a fost adoptată după ce, mai mulți republicani au susținut că platformele de socializare, inclusiv Facebook, YouTube șu Twitter au tendința de a promova ideologii anti-conservatoare.

Guvernatorul Floridei, DeSantis, a recunoscut că, într-adevăr, proiectul de lege în cauză îi poate aduce anumite beneficii fostului președinte al SUA, Donald Trump, însă a subliniat că legea vizează toți cetățenii Floridei.

„Acest proiect de lege este destinat tuturor cetățenilor Floridei”, a spus DeSantis. „Dar cred că în cazul de față vorbim despre o problemă gravă: îl elimini pe președintele Statelor Unite (de pe rețelele de socializare – n.r.), dar îl lași pe Ayatollah Khameini să discute despre uciderea evreilor”, s-a exprimat guvernatorul Floridei.

DeSantis se pregătește să lupte în instanță

Presa internațională notează că legea adoptată de către DeSantis ar urma să întâmpine dificultăți, deoarece noile prevederi legale ar încălca Primul Amendament din Constituția SUA, care se referă la libertatea de exprimare. De asemenea, ar fi pusă în joc și articolul 320 din Legea privind decența în comunicații, care protejează companiile de internet de responsabilitatea privind materialele postate de utilizatori.

Alte voci spun că reglementarea în cauză este una exagerată și îngrădește drepturile companiilor private de a stopa dezinformarea, conținutul violent etc.

Administrația DeSantis a transmis, însă, că este pregătită să lupte în instanță pentru aplicarea proiectului de lege promulgat de către guvernatorul Floridei.

„Credem că această lege este în concordanță cu [articolul] 230 și vom fi pregătiți să confruntăm provocările”, a transmis purtătorul de cuvânt al Guvernului.

„Dacă firmele Big Tech vor să restricționeze conținutul obraznic, jignitor, cred, cu siguranță, că pot face acest lucru într-un mod echitabil, tratând pe toată lumea la fel – dar nu să decidă că anumite discursuri politice sunt jignitoare doar pentru că nu sunt în concordanță cu ideologiile politice ale companiei”, a explicat purtătorul de cuvânt.

Ziarul The Post a fost blocat pe Twitter. A publicat e-mailurile fiului lui Biden

În ultima lună premergătoare alegerilor prezidențiale din SUA, ziarul The Post a publicat mai multe e-mailuri ale fiului lui Joe Biden, care puneau sub semnul întrebării legăturile pe care le avea Biden cu fiul său în Ucraina și China. Conținutul în cauză a fost postat pe contul de Twitter al The Post, ceea ce a condus la blocarea de urgență a contului ziarului. Mai mult decât atât, toate postările utilizatorilor care aveau la bază distribuirea conținutului postat de The Post au fost eliminate.

MacBook Pro-ul de pe care au fost preluate e-mailurile lui Hunter Biden a fost deteriorat în urma unui incident cu apă, motiv pentru care deținătorul dispozitivului electronic l-a dus la un magazin de computere pentru a-l repara. Persoana în cauză nu a mai revenit niciodată pentru a ridica laptopul.

Dispozitivul a fost confiscat de către FBI în luna decembrie a aceluiași an.

Imediat după ce The Post a publicat conținutul e-mailurilor fiului lui Joe Biden, Twitter a cerut ziarului să șteargă șase postări care aveau legătură cu conținutul e-mailurilor lui Hunter Biden, pentru a redobândi acces la contul de pe platforma de socializare. The Post a refuzat să elimine materialul publicat.

Twitter: A fost o „eroare procesuală”

În cadrul unei audieri judiciare, Twitter a mărturisit că a făcut „o greșeală”, în contextul restricționării contului ziarului The Post și a postărilor publicate. „Recunoaștem ca am făcut o greșeală, atât în ​​ceea ce privește politica noastră, dar și prin decizia de a nu permite oamenilor să împărtășească ceea ce doresc să facă public”, a spus CEO-ul Twitter, Jack Dorsey.

Ulterior, în luna martie, CEO-ul Twitter a adoptat o altă poziție. El a spus că a fost vorba doar despre o eroare procesuală. „A fost literalmente doar o eroare de proces. Prin ceea ce s-a petrecut, nu am vrut să ne întoarcem împotriva The Post nicidecum. (…) Învățăm din greșeli”, a declarat Dorsey, potrivit nypost.com.