Donald Trump se află în centrul unei anchete a biroului procurorului din districtul Manhattan pentru a afla dacă a comis fraude bancare și fiscale. Doi oficiali de rang înalt din Palm Springs au declarat că este pus în aplicare un plan de urgență pe fondul temerilor cu privire la decizia pe care ar putea să o ia guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, un aliat important al lui Trump, care ar putea interveni în favoarea sa.

Conform legilor din Florida cu privire la extrădarea interstatală, DeSantis are capacitatea de a decide dacă „o persoană ar trebui predată” oficialilor dintr-un alt stat. Asta ar însemna că, dacă Trump va fi pus sub acuzare în timp ce se află la reședința sa din Mar-a-Lago, guvernatorul ar putea opta să nu-l predea oamenilor legii din New York.

„Statutul lasă loc de interpretare dacă guvernatorul are puterea de a dispune o revizuire și, eventual, de a nu respecta avizul de extrădare”, a declarat Joe Abruzzo, grefier Circuit Court din Palm Beach County. Abruzzo este persoana care i-ar deschide imediat lui Trump un dosar de fugar în cazul în care s-ar întâmpla asta.

Autoritățile din Palm Beach au organizat întâlniri secrete pentru a discuta ce măsuri să ia dacă Trump va fi protejat de aliatul său

Deocamdată, fostul președinte s-a mutat pentru vara aceasta la clubul său de golf din Bedminster, New Jersey, unde există aceleași legi de extrădare. Guvernatorul democrat din New Jersey, Phil Murphy, a fost un adversar puternic al lui Trump și este puțin probabil să refuze o cerere de extrădare din New York în cazul în care acuzarea vine în toamnă.

Trump s-a mutat în New Jersey, după ce a petrecut weekendul la New York. Fostul președinte a stat două zile în Trump Tower de pe Fifth Avenue. Marți a fost văzut părăsind clădirea înconjurat de serviciile secrete în timp ce se îndrepta spre clubul din New Jersey, baza sa de strângere de fonduri.

Ancheta deschisă în Manhattan examinează dacă organizația Trump a încălcat legile statului cu plăți în bani către actriţa Stormy Daniels

Ea ar fi fost plătită pentru a păstra tăcerea după pretențiile unei relații cu magnatul imobiliar în 2006. Joi, Wall Street Journal a raportat că a fost convocată o şedinţă privată în Manhattan la care a participat şi şeful organizației lui Trump.

Donald Trump se confruntă, de asemenea, cu o anchetă separată privind frauda fiscală declanșată de procurorul general din New York, Letitia James. Procurorul și-a început ancheta după ce avocatul lui Trump, Cohen, a declarat Congresului că președintele va umfla și dezumfla valorile activelor pentru a economisi bani pe împrumuturi și pentru a reduce impozitele pe proprietăți imobiliare.

Mai mult, Trump este anchetat şi de biroul procurorului din Fulton, Georgia, cu privire la presupuse încercări de manipulare a rezultatelor alegerilor, scrie thesun.