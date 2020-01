Un video șocant a fost postat azi dimineață pe rețelele de socializare. Duminică seara, o femeie a fost lovită de un vehicul de mari dimensiuni pe Lower East Side din Manhattan. A ajuns sub roțile mașinii și a fost salvată in extremis de o duzină de trecători care au pus umărul și au ridicat SUV-ul de la pământ. Femeia a fost scoasă de sub bolid și a fost văzută, aproape imediat, folosindu-și telefonul mobil, semn că era conștientă. A fost transportată de urgență la spital unde medicii au constatat că, spre norocul ei, nu a pățit mare lucru. S-a ales doar cu o sperietură zdravănă.

