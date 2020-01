Mugur Isărescu a spus că politicienii trebuie să fie foarte atenţi la majorarea punctului de pensie cu 40% de la 1 septembrie, în condiţiile unei creşteri economice de numai 4%, dacă „nu vrem să rătăcim vreo 40 de ani printr-un deşert financiar”.

„Deci nu avem soluţie financiară şi economică. Când economia creşte cu 4% nu poate să crească ceva cu 40%, că nu ceva marginal, e jumătate din populaţia activă a ţării. Deci câtă filosofie trebuie să faci aici? Într-adevăr soluţia este dificilă, dar e politică şi socială”, a declarat Guvernatorul BNR.

”Legea trebuie respectată”

Initată la Radio România Actualități, ministrul Muncii Violeta Alexandru a susținut că banii sunt prevăzuți în buget.

”Nu e vorba de impact cât este vorba de o decizie pe care am luat-o, şi anume aceea de respecta legea. Banii sunt prevăzuţi în buget. Suntem îngrijorați în schimb de modul în care PSD a gândit să facă legile doar din considerente electorale, fără să ţină cont de toate aceste semnale pe care toți cei care urmăresc evoluția economică a României și, în general, care știu că nu poţi face salturi atât de mari dintr-o dată, le dau. Din păcate nu au ținut cont de aceste semnale, însă nici noi nu avem altă opţiune decât să respectăm legea în vigoare. Ca atare, urmărim cu îngrijorare toate semnalele, dar răspunsul rămâne același pe care l-am dat din prima zi în care am fost propusă pentru acest portofoliu, şi anume legea trebuie respectată, şi am depus banii în buget pentru aceste creşteri”, a declarat ministrul Muncii.

