Ludovic Orban și Gabriela Firea au încins războiul declarațiilor în cursul zilei de astăzi. Mai întâi, premierul României a vorbit despre un audit făcut judicios la Primăria Capitalei și i-a cerut lui Nicușor Dan să se ocupe de această acțiune. Prim-ministrul a spus că din datele pe care le deține, situația financiară este foarte proastă.

„Aştept un audit serios la Primăria Capitalei, pentru că, pe analizele noastre, situaţia financiară a Bucureştiului este foarte proastă. Şi trebuie spuse aceste lucruri. Vă invit, domnule primar general, să spuneţi adevărul despre ce găsiţi şi, în acelaşi timp, vă garantez că veţi găsi o mână de ajutor în Guvernul pe care-l conduc”, a declarat Orban.

„Să vadă toată lumea care sunt sursele de finanțare”

Pe de altă parte, Gabrieal Firea a ieșit la rampă și a vorbit despre promisiunile neonorate ale Guvernului condus de Ludovic Orban. Fostul primar general a cerut explicații.

„Tot Guvernul a promis că va respecta legea alocațiilor și vor majora pensiile. Nu doar noi și în primul rând cetățenii nu îi mai cred pe cuvânt. Nu pot să se mai încreadă în aceste declarații (…) dar nu fac un gest minimal față de români, să prezinte public bugetul pe anul viitor. Am luat decizia să fie chemat la raport în Parlament chiar premierul Ludovic Orban”, a tunat Gabriela Firea, care a continuat:

„Dacă nu are nimic de ascuns, de ce nu este anunțat public bugetul pe anul viitor. Astfel încât să vadă toată lumea care sunt sursele de finanțare, care sunt cheltuielile propuse, care este situația cu taxele și impozitele. Anunțăm că PSD nu va fi de acord sub nicio fprmă cu creșterea TVA. Această taxă crescută va lovi in românii cu venituri mici și medicii, cei cre sunt și acum loviți de măsurile acestui givern incompetent. (…) Este incorect și injust să îi lovești în această perioadă tot pe românii cu venituri mici și medii.”