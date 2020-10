Judecătorii de la Curtea de Apel București s-au pronunța cu privire la cele 52 de plângeri formulate de PSD împotriva validării mandatului lui Nicușor Dan. Astfel, judec[torii au respins pl

gerile, iar mandatul lui Nicu;or Dan a fost validat.

}nainte de decizia de luni, Nicușor Dan, primarul general ales al Capitalei. a declarat că rezultatul va fi cel normal, pentru că nu există probe în acele contestații. Acesta susține că joi sau vineri cel târziu își va ocupa funcția la Primăria Capitalei.

„E un simplu mod de a trage de timp pentru instalarea mea ca primar al Bucureştiului. Am văzut toate cele 52 de apeluri, pentru că evident sunt vizat în acest dosar, şi nu există niciun fel de probă. Se face trimitere la articole din ziar care spun tot felul de lucruri. Deci acţiunile acestea nu au nicio bază”, a afirmat Nicuşor Dan duminică la postul B1 TV.

Nicușor Dan: Validarea va fi probabil joi, vineri, săptămâna aceasta care urmează

„Eu sper că procesul în instanţă în care se vor judeca cele 52 de apeluri va avea loc mâine (luni – n.r.) la amiază, la ora 12.00 la Curtea de Apel, şi sunt convins că rezultatul va fi cel normal, firesc la o lună de la alegeri. Validarea va fi probabil joi, vineri, săptămâna aceasta care urmează. E o oarecare confuzie, pentru că multă lume are impresia că eu sunt primar de o lună de zile, când nu am avut niciun fel de atribuţii. Conform legii, primarul în funcţie este cel care a fost ales în 2016, Gabriela Firea şi o să fie până joi, vineri, când o să fiu instalat. Deci responsabilitatea pe tot ce se întâmplă în Bucureşti îi revine până atunci”.

Nicușor Dan a evitat să deschisă conflicte mediatice

„Nu ştiam că o să dureze aşa de mult. Credeam că o să dureze cum a fost în 2016, două săptămâni, două săptămâni şi jumătate. Am evitat să deschid conflicte mediatice şi să mă duc să vorbesc cu subordonaţi din Primărie când, aşa cum am spus, legal era alt primar. În schimb, m-am ocupat de tot ce înseamnă relaţia cu alte autorităţi de care activitatea primarului general depinde. M-am întâlnit cu toate persoanele implicate în criza medicală, începând cu ministrul Sănătăţii, cu DSP, cu domnul Arafat, cu cei de la DSU. M-am întâlnit cu ministrul Transporturilor, m-am întâlnit cu ministrul de Finanţe. Deci am pregătit toate acele lucruri care nu aveau contact direct cu Primăria Capitalei şi sunt gata să preiau mandatul”, a completat Nicuşor Dan.