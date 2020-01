Supărarea lui Turcescu vine după ce Guran afirma în urmă cu niște ani că îi detestă pe jurnaliștii care intră în politică.

Referitor la această situație, Turcescu a postat pe pagina sa de socializare un mesaj în care îl atacă dur pe Guran.

„Nu pot decit sa mă bucur ca Moise Guran pleacă din presa: mi-era o milă de emisiunea „Romania in direct”, in ce hal ajunsese… Acu’ nu știu ce-o sa se aleagă de USR, dar nici nu ma framîntă”, a scris Robert Turcescu pe Facebook.

După acest mesaj, Turcescu revine cu o completare în care spune că Guran este „un melc fără coloană”

„Citiva amici m-au intrebat daca am ceva cu Guran si de ce i-am tras o smetie. Da, am! Omul e un melc fara coloana care acum patru ani se dadea fata mare, ca el nu intra in politica, pentru ca ii pute, ca „detesta jurnaliștii care isi abandoneaza meseria” samd

Bai, Gurane, toti cei care te cunosc stiu cum esti, de fapt: gura mare si cam atit. Partea buna e ca acum, odata intrat in politică, se vor convinge si altii cite parale faci”.

La finalul mesajului său, Turcescu amintește de o afirmație a lui Guran din 2015.

„Înainte sa apara orice fel de sondaje secrete, facute de nu stiu cine, va spun doar atat: nu detest nimic mai mult decat detest un jurnalist care isi abandoneaza meseria pentru a intra in politica.

E o indecenta in sine fata de ea (de meserie), fata de tine ca profesionist (cel mai des politicienii au fost mediocri in meseria lor de baza) dar este si o tradare fata de public”, a scris Robert Turcescu pe Facebook.

