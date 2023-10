Război în Israel. Biden nu mai merge în Iordania, după atacul asupra spitalului creștin din Gaza

Atacul mortal asupra unui spital din Fâșia Gaza este subiectul unor dispute aprinse, deoarece forțele armate israeliene spun că este rezultatul unui tir de rachetă eronat din partea organizației Jihadul Islamic. În același timp, mișcarea teroristă palestiniană Hamas susține că acest atac ar aparține Israelului.

Ahmed Aboul Gheit, liderul Ligii Arabe, a adresat marți un apel ferm „Occidentului să pună capăt imediat tragediei” din Gaza.

El a denunțat acest atac ca fiind rezultatul unui rău spiritual într-un mesaj publicat pe rețelele sociale. A subliniat că „mecanismele noastre arabe înregistrează crime de război, iar autorii lor nu vor putea scăpa de justiţie”.

Atacul mortal asupra unui spital din Fâșia Gaza de marți a stârnit indignarea Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Turk. Printr-o declarație fermă, el a exprimat profundul său dezgust:

„Nu am cuvinte. În această noapte, sute de persoane au fost ucise într-un mod înfiorător în atacul asupra spitalului Al Ahli Arab, inclusiv pacienţi, îngrijitori şi familii care s-au refugiat în şi în jurul spitalului. O dată în plus, cei mai vulnerabili (sunt afectaţi). Este total inacceptabil”.

Ministerul de Externe din Qatar a condamnat cu fermitate atacul și l-a catalogat drept un masacru al „civililor nevinovați și fără apărare.

Full recording from @ajmubasher feed.

You can see outgoing rocket fire some distance away. The rocket is intercepted in the air, and breaks apart into shrapnel.

After this 2 explosions are seen: one smaller one, perhaps on the rocket launcher, and a big one on the hospital. pic.twitter.com/upR4Dnrvsq

— Yousuf (@yousuf_tw) October 17, 2023