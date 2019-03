Război Iran-Israel? Iranul va răspunde cu fermitate în cazul în care Israelul va ataca petrolierele iraniene

Iranul va răspunde ferm oricărei acțiuni navale israeliene împotriva transporturilor iraniene de petrol, a declarat miercuri Ministrul Apărării al Republicii Islamice. Declarația survine la o săptămână după ce Primul Ministru israelian a declarat că marina militară a țării sale ar putea acționa împotriva contrabandei cu petrol iranian pentru a aplica sancțiunile impuse de SUA.





Președintele american Donald Trump a renunțat anul trecut la acordul nuclear cu Iranul și a reimpus anumite sancțiuni, cu scopul de a reduce exporturile de petrol ale Teheranului la zero. Primul Ministru Benjamin Netanyahu le-a spus oficialilor din marina militară a Israelului, săptămâna trecută, că Iranul recurge la măsuri clandestine pentru a transporta combustibil. Ministrul iranian al Apărării, Amir Hatami, a declarat pentru agenția oficială de știri IRNA că Teheranul are capacitatea militară de a face față oricărei intervenții israeliene, susținând că nici comunitatea internațională nu va accepta astfel de acțiuni. Hatami a mai spus că o astfel de confruntare ar fi considerată un act de "piraterie" și a avertizat că "dacă se va întâmpla așa ceva, vom răspunde ferm". "Forțele armate iraniene au cu siguranță capacitatea de a proteja liniile de transport maritim ale țării în cel mai bun mod, împotriva oricărei amenințări posibile", a spus Hatami. Potrivit experților maritimi, Iranul a aplicat o serie de măsuri pentru a evita sancțiunile, inclusiv schimbarea denumirilor navelor sau a pavilionului, oprirea transmițătorilor de locație de la bordul navelor și efectuarea de transferuri de la navă la navă în larg și în afara marilor rute comerciale. Marina iraniană și-a extins zona de acțiune în ultimii ani, trimițând nave în Oceanul Indian și Golful Aden. Tot aceștia au intervenit vineri pentru a-i respinge pe pirații care au atacat un petrolier iranian în Golful Aden. Marina israeliană, dotată cu o serie de corvetele purtătoare de rachete și o mică flotă de submarine, este activă mai ales în Marea Mediterană și în Marea Roșie. Iranul are una dintre cele mai mari flote de petroliere la nivel mondial.

