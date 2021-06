Membrii USR PLUS au ales recent președintele organizației din Sectorul 1. Cu o diferență de mai puțin de o sută de voturi, Clotilde Armand a fost aleasă șefa organizației. Ea a avut parte de un contracandidat puternic, Dragoș Pîslaru, un apropiat al fostului ministru Vlad Voiculescu.

Conform surselor, Vlad Voiculescu, președintele fostei organizații PLUS București și fost ministru al Sănătății, a fost cel care a insistat ca prietenul său, Dragoș Pîslaru să candideze la șefia organizației de sector a formațiunii noi formate USR PLUS. Intenția lui Vlad Voiculescu a fost să evite ca Clotilde Armand, primarul din Sectorul 1,să devină președintele organizației de sector al USR PLUS.

„De ce nu a mers Pîslaru la Sectorul 3, să se lupte cu Negoiță”

Susţinătorii lui Clotilde Armand au fost iritaţi atunci când Dragoș Pîslaru și-a anunțat candidatura la șefia organizației din Sector 1.

„Pentru noi a fost o dezamăgire. Nu era îndeajuns că Clotilde se luptă cu Romprest, cu PNL și PSD în Sectorul 1, a fost nevoie și ca Plus-ul să aducă în acest sector cel mai puternic candidat, este vorba de eurodeputatul Dragoș Pîslaru. A fost un semn clar”, ar fi spus un apropiat al lui Clotilde Armand.

„Intenția noastră este de a avea o filială puternică și suficient răgaz în următorii doi ani pentru a putea construi. Nu văd campania ca un război. Filiala reprezintă mai mult decât primăria”, a declarat Pîslaru.

„Dacă domnul Pîslaru era interesat de competiția internă sau de binele Capitalei și nu dorea să facă jocurile cuiva, putea candida foarte ușor la organizațiile din Sector 2, unde tot USR are primăria, sau mai degrabă la Sectoarele 3,4,5. Acolo putea face o organizație care să lupte cu primarii Negoiță, Băluță sau cu Piedone. Acolo cred că era provocarea mai mare, nu să vină să spună că este o alternativă la modul de lucru al lui Clotilde Armand”, ne-a mai precizat un apropiat al primarului din Sectorul 1.

Suspecții din spatele planului ar fi Vlad Voiculescu și Dan Barna

Echipa lui Clotilde Armand îl bănuiește pe Vlad Voiculescu, președintele Plus București, că l-ar fi încurajat și ar fi insistat ca Dragoș Pîslaru să candideze în Sectorul 1.

”Clotilde Armand are intenții bune, corecte, dar uneori nu pare să fie un om de echipă. Nu se consultă cu organizația, nu ascultă de nimeni din partid, face doar ce vrea. Seamănă tot mai mult cu Nicușor Dan, din punct de vedere al muncii în echipă”, a transmis un membru USR.

Apropiații lui Clotilde Armand au bănuieli că și Dan Barna, președintele USR, ar fi fost de acord cu schimbarea lui Clotilde Armand de la organizația de sector. Acesta ar fi spus în cadrul partidului că Armand împinge USR în multe scandaluri și riscă să afecteze imaginea partidului dacă primarul din Sectorul 1 nu va avea reușite în administrația locală, relatează impact.ro.