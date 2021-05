Dosarul penal a fost clasat de procurorul DNA Andreea Oana Nica care a decis că „fapta nu există”.

Împotriva lui Vlad Voiculescu a fost formulată o plângere penală de către Coaliția pentru Națiune (cunoscută anterior drept Partidul Alianța Națională), după cum relatează luju.ro. Aceasta este un partid politic condus de avocatul Dan Chitic. Organizația l-a acuzat pe fostul ministru de instigare la abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, instigare la fals intelectual, precum și uz de fals și fals în declarații.

De asemenea, Coaliția pentru Națiune a formulat plângere împotriva Marilenei Letcai, directoarea Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), pe motiv că ar fi emis ilegal atestatul prin care i-a recunoscut lui Vlad Voiculescu studiile din Austria.

Coaliția pentru Națiune a reclamat faptul că fostul ministru ar fi prezentat un document emis de Universitatea din Viena, care atesta absolvirea unor cursuri dedicate studenților din Europa de Est drept diplomă de master. El a acuzat că, folosindu-se de acest document, Voiculescu ar fi ajuns ministru al Sănătății, în 2016 – în guvernul Cioloș – și în 2020.

Procurorii DNA au decis clasarea cauzei

Procurorul DNA Andreea Oana Nica a clasat plângerea formulate de partidul avocatului Chitic. La 19 aprilie 2021, procuroarea Nica a închis dosarul în baza art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedura penală: „fapta nu există”.

Procurorul a relatat în ordonanța de clasare că a primit mai multe documente relevante de la Ministerul Educației, cât și de la Centrul de Echivalare a Diplomelor.

Redăm cele mai importante fragmente din ordonanță de clasare (dosar nr. 65/P/2021), conform luju.ro:

„Ministerul Educației și Cercetării, Direcția Generală Juridică, Control, Relații Publice și Comunicare, a înaintat Direcției Naționale Anticorupție, prin adresa nr. 26879/24.03.2021, actele din dosarul numitului Vasile-Voiculescu Vlad, prin care i-a fost echivalată acestuia, de către statul român, diplomă obținută de la Universitatea din Austria, precum și punctul de vedere al Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor.

Astfel, la dată de 15.12.2015, numitul Vasile-Voiculescu Vlad a completat și depus o cerere la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, prin care a solicitat echivalarea diplomei de licență / master, în profilul economic, specializarea business administration, eliberate la dată de 04.10.2011 de Vienna University of Economics and Business Administration din Austria.

Documentele depuse de Vlad Voiculescu

Cererea a fost înregistrată sub nr. 85418/16.12.2015. La cerere, solicitantul a anexat următoarele înscrisuri:

– copia actului de identitate cliberat pe numele Vasile-Voiculcscu Vlad;

– diplomă de studii universitare (în limbile germană și engleză) eliberată de Universitatea din Viena de Economie și Afaceri;

– traducerea legalizată în limba română a diplomei de studii universitare (eliberate de Universitatea din Viena de Economie și Afaceri);

– formularul Authorization-Permission to disclose records / transcripts / any type of information related to my studies;

– chitanță seria MECS nr. 01746 din 15.12.2015 eliberată de Ministerul Educației și Cercetării Științifice, că dovadă a achitării taxei de evaluare;

– copia actului de identitate eliberat pe numele Roman Gheorghe Dumitru.

CNRED a cerut un supliment de informații

La dată 28 decembrie 2015, Nistor Alina, consilier în cadrul Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, i-a solicitat numitului Vasile- Voiculescu Vlad, prin email, completarea dosarului cu următoarele documente:

– anexă la actul de studii pentru care se solicită echivalarea (foaia matricolă / suplimentul la diplomă sau orice alt document de studiu din care să rezulte parcursul școlar): copie simplă și traducere legalizată în limba română

– diplomă care a dat acces la programul de studii pentru care se solicită echivalarea: în copie simplă și traducere legalizată în limba română pentru actele redactate în limbi străine, copie legalizată (dacă actul de studii este redactat în limba română) sau atestatul de echivalare sau recunoaștere obținut anterior, în copie, cu precizarea că, dacă este cazul, diplomă originală va fi legalizată, apostilata sau supralegalizata.

În consecință, numitul Vasile-Voiculescu Vlad a depus, prin adresa nr. 70272/12.01.2016, mai multe înscrisuri, în completarea dosarului, după cum urmează:

– copie a Diplomei de bacalaureat seria R nr. 0277431;

– diplomă-supliment în limba engleză;

– traducere legalizată în limba română a documentului Degree examination certificate;

– certificatul examinării de grad nr. J151 eliberat de Vienna University of Economics and Business din Austria, în limba engleză și traducere legalizată în limba română.

CNRED a propus echivalarea studiilor

În baza documentelor depuse la dosar, Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor a întocmit Referatul nr. 1138_CNRED/L.G./14.01.2016, pentru emiterea de către CNRED a atestatelor de echivalare. (…) Referatul în cauza este semnat de Gabriela Marilena Letcai, în calitate de director al CNRED, de Ionela Mihaela Milutin, director general, de Lucica Gheorghicean, consilier, și are avizul de legalitate.

La dosar se regăsește și Adeverință nr. 85418/L.G./06.01.2016, prin care Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor confirmă faptul că numitul Vasile-Voiculescu Vlad a depus dosarul nr. 85418/16.12.2015 la CNRED în vederea echivalarii diplomei de studii eliberate de Vienna University of Economics and Business din Austria la dată de 04.10.2011.

În cuprinsul adeverinței, se menționează că, în urmă analizării dosarului în cadrul CNRED, diplomă de studii a fost echivalată cu diplomă de master (care cuprinde și ciclul de licență pentru care nu i s-a eliberat o diplomă distinctă) în domeniul administrarea afacerilor, specializarea administrării afacerilor, și a fost inclus în avizul de legalitate în vederea echivalarii.

Adeverință este semnată de Gabriela Marilena Letcai, în calitate de director al CNRED, și de Lucica Gheorghicean, consilier.

DNA a decis că fapta nu există

În acest context, Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor a emis Atestatul nr. 85418/L.G./15.01.2016, prin care, în baza O.M.E.C.S. nr. 5269/2015 și a avizului de legalitate nr. 1138 acordat de către Direcția Generală Juridică la dată de 15.01.2016, se atestă că diplomă de studii, eliberată de Vienna University of Economics and Business din Austria la dată de 04.10.2011 domnului Vasile-Voiculescu Vlad, se echivalează cu diplomă de master (ciclul ÎI) în domeniul administrarea afacerilor, specializarea administrarea afacerilor.

(…) Astfel, în condițiile în care, din perspectiva verbum regens (n.r. elementul material al infracțiunii), nu s-a stabilit că vreuna dintre faptele sesizate ar fi fost comisă în materialitatea să, urmează a se constată incidența în cauza a disp. art. 16 alin. 1 lit. a C.p.p., cu consecință dispunerii soluției de clasare.

(…) Astfel, urmează a se constată incidența în cauza a disp. art. 16 alin. 1 lit. a C.p.p., cu consecință dispunerii soluției de clasare” se arată în decizia semnată de procurorul DNA.

Autorul plângerii anunță că va contesta decizia

Soluția procurorilor l-a nemulțumit pe autorul reclamației care a anunțat că va ataca ordonanța de clasare. Avocatul Chitic a comentat pe Facebook decizia de clasare emisă de DNA.

„Vlad Voiculescu a fost «spălat» de DNA! Semn că Sistemul mai are nevoie de el, semn că misiunea acestuia încă nu a fost îndeplinită. Clasarea ultra rapidă a plângerii formulate de Colitia pentru Națiune și «recunoașterea» «studiilor» acestuia indică extrem de clar faptul că Vlad Voiculescu e un jucător important al Sistemului.

Clasarea a fost dispusă deși la dosarul cauzei nu pare a fi fost depusă și o altă Diplomă în afară celei deja cunoscută publicului, respectiv «Diplomă-supliment de licență/master» din dată de 04.10.2011, «diplomă de master».

Acum e și mai clar: Distrugerea și privatizarea sistemului public de sănătate reprezintă un obiectiv important al agendei Sistemului Neo-Colonialist din România. #LuptaContinuă: vom atacz Ordonanța de clasare 65/P/2021. #PânăLaCapăt!”, a scris avocatul pe Facebook.