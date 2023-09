Război în Ucraina, ziua 564. SUA întârzie livrarea tancurilor Abrams la Kiev

Război în Ucraina ziua 568. Un incendiu a izbucnit la o unitate militară rusă din capitala Crimeei, Simferopol. Anunțul a fost făcut de surse militare din cadrul forţelor de ocupaţie ruse. Localnicii au relatat despre focuri de armă și explozii.

Cauza incendiului nu este cunoscută, la acest moment, după cum a relatat Oleg Kriucikov, consilier al conducerii numite de Rusia în peninsula anexată de la Marea Neagră.

„A izbucnit un incendiu obişnuit la o unitate militară din Simferopol”, a declarat pe Telegram Oleg Kriucikov.

Potrivit lui Kriucikov, incendiul a fost localizat. O înregistrare care circulă pe rețelele de socializare arată o coloană densă de fum negru care se ridică spre cer.

Pe de altă parte, nu este exclus nici un atac cu drone ale forțelor ucrainene. În ultimele luni, s-a înregistrat o creştere a numărului de atacuri cu drone asupra trupelor ruse din Crimeea.

Crimeea fost anexată ilegal de Rusia în 2014. În prezent, Kievul luptă pentru a elibera toate teritoriile sale ocupate. Ucraina caută să recupereze și Peninsula Crimeea.

A military unit is on fire in Simferopol.

Reportedly, there was an explosion before the fire broke out, local media report. pic.twitter.com/YD79JCwUUS

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 9, 2023