Război în Ucraina ziua 866. Olanda va trimite avioanele F-16 la Kiev

Război în Ucraina ziua 866. John Healey, noul ministru al apărării din Marea Britanie promite mai mult ajutor militar Kievului. Oficialul londonez a făcut o vizită în Odesa, în sudul țării.

Marea Britanie va suplimenta livrările de tunuri, muniție de artilerie și rachete. Ministrul britanic a dat asigurări că noul guvern, condus Keir Starmer, va continua să susțină Ucraina.

Război în Ucraina ziua 866

John Healey, noul ministru britanic al apărării, a promis suplimentarea livrărilor de echipament militar britanic pentru forțele armate ale Kievului. El a subliniat sprijinul continuu al țării sale pentru lupta de apărare a ucrainenilor.

John Healey a făcut o vizită în orașul Odesa, în sudul țării, vizat periodic de atacurile cu drone rusești. Aici, s-a întâlnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu omologul său Rustem Umerov. Aceasta a fost prima sa vizită internațională după învestirea guvernului laburist.

„S-ar putea să fi avut loc o schimbare de guvern, dar Marea Britanie este unită pentru Ucraina”, a declarat Healey, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Apărării de la Londra.

Ministrul a promis un nou pachet de asistență militară. Acesta va cuprinde piese de artilerie, 250.000 de obuze, vehicule de deminare, bărci militare mici, rachete și alte echipamente. Noul pachet militar, anunțat în aprilie, va fi livrat „integral Ucrainei în următoarele 100 de zile”. Londra este unul dintre importanții susținători ai Kievului, de la începutul invaziei ruse, în februarie 2022.

Olanda pregătește livrările de F-16

Tot în timpul unei vizite la Kiev, în acest weekend, ministrul olandez de externe, Caspar Veldkamp, a promis că țara sa va începe livrarea deavioane F-16. Ucraina cere aceste aparate militare de mai multă vreme, de la începutul războiului. Detaliile călătoriei ministrului olandez au fost ţinute secrete până duminică, din motive de securitate.

Veldkamp a dat asigurări, la Kiev că, imediat au fost acordate licenţele de export, Ţările de Jos sunt pregătite să livreze aparatele de zbor. Oficialul olandez nu a dat detalii legate de data în care vor ajunge în Ucraina cele 24 de avioane F-16.

Până acum, piloții ucraineni au urmat mai multe luni de pregătire în ţările NATO. Ucraina speră că aceste avioane o vor ajuta să se protejeze mai bine în faţa bombardamentelor ruseşti zilnice.

Volodimir Zelenski a declarat, într-un interviu acordat AFP, că Ucraina are nevoie de aproximativ 130 de F-16 pentru a atinge paritatea aeriană cu Rusia. Țările occidentale au promis ceva mai puţin de 100.

Război în Ucraina ziua 866. Atac cu drone la două depozite rusești de petrol

Mai multe atacuri cu drone au fost semnalate în regiunea Krasnodar din Rusia. Atacurile au avut loc pe 6 iulie și au provocat incendii la două depozite de produse petroliere. Informația a fost confirmată de publicația Kyiv Independent care citează surse militare.

Conform publicației, dronele ucrainene operate de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) au lovit depozitele „Lukoil-Yugnefteprodukt”.

„Ieri, rușii nu au putut stinge incendiul masiv toată ziua, care a început ca urmare a unui atac nocturn cu drone asupra depozitului de petrol din apropierea comunității Pavlov din Krasnodar Krai”, a spus sursa. „

Potrivit informaților citate de publicație, după explozia celor două depozite a izbucnit un incendiu masiv.

Țările baltice susțin aderarea Ucrainei la NATO

Aderarea Ucrainei la NATO este un subiect „nenegociabil”. Este declarația făcută de președintele Estoniei, Alar Karis. Acesta a susținut o conferință de presă după o întâlnire cu omologul său lituanian, Gitanas Nausėda.

El a avertizat a avertizat cu privire la o pace înșelătoare cu Rusia care ar forța Ucraina să facă concesii, scrie Ukrainska Pravda.