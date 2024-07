Război în Ucraina, ziua 862. Kievul acuză Rusia pentru moartea a 110 prizonieri de război. Zelenski îi cere lui Trump să prezinte planul de pace

Război în Ucraina, ziua 862. Autoritățile de la Kiev spun că cel puțin 110 prizonieri ucraineni au fost executați în captivitate, în Rusia. Totodată, este investigată moartea altor 62 de soldaţi, executaţi de ruși în timp ce încercau să se predea.

Parchetul General al Ucrainei a anunțat că există informații despre cel puțin 110 prizonieri de război ucraineni executați de ruși. Potrivit sursei citate, numărul are în vedere datele de la începutul invaziei. În acelaşi timp, autorităţile ucrainene investighează moartea altor 62 de soldaţi. Aceștia au fost executați de forțele ruse în timp ce se predau.

Iuri Belousov, reprezentant al Parchetului General al Ucrainei a avansat un număr de peste 100 de prizonieri ucraineni omorâți în captivitate. Foștii militari au fost uciși după ce au fost capturați, în centrele de detenție. El a dat exemplu centrul de la Olenivka unde au fost executați cel puțin 53 de prizonieri, în mai multe explozii. Incidentul s-a petrecut în vara anului 2022. Oficialul de la Kiev a precizat că informațiile nu sunt complete.

El a spus că investigarea acestor cazuri este foarte dificilă deoarece anchetatorii nu au acces la locul faptei și nici la corpurile victimelor. Cu toate acestea, a precizat Iuri Belousov, există tehnologii care facilitează aceste investigații. Pe de altă parte, se știe că tortura aplicată prizonierilor de război ucraineni are un caracter sistematic, în centrele rusești de detenție. Tortura este parte integrantă a politicii de stat ruse, a subliniat Belousov.

#GenevaConvention III protects prisoners of war. At the same time, more than 100 🇺🇦 POWs were executed in 🇷🇺 prisons since the beginning of full-scale 🇷🇺 invasion, says @GP_Ukraine. Most were subjected to systematic physical and mental torture. Currently, 🇺🇦 investigators are… pic.twitter.com/LFHgtAyHj7

