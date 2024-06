Război în Ucraina ziua 856. Defensiva ucraineană respinge atacurile ruse în estul orașului strategic Ceasiv Iar

Război în Ucraina ziua 856. Rusia nu este capabilă să străpungă fronturile din Ucraina, este de părere secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. În opinia sa, câștigurile armatei ruse sunt detul de limitate.

Rusia a lansat invazia împotriva Ucrainei în urmă cu doi ani și patru luni. Iar în acest interval de timp, nu a reușit să realizeze „străpungeri semnificative” pe câmpul de luptă. Jens Stoltenberg a făcut o serie de comentarii într-un interviu acordat AFP.

Jens Stoltenberg nu crede că Rusia are capacitățile de a forța străpungerea fronturilor din Ucraina. Secretarul general al NATO susține că nu există informații că armata rusă poate forța o lovitură semnificativă. Armata rusă a lansat pe 10 mai o ofensivă în provincia Harkov, de unde trupele ruse fuseseră forţate să se retragă după o contraofensivă fulger lansată în toamna lui 2022 de armata ucraineană.

Pe de altă parte, Stoltenberg a avertizat că armata rusă va continua să preseze pe diferite sectoare ale frontului. Și, totodată, va continua să lanseze atacuri aeriene. Cu toate acestea, armata ucraineană este capabilă să reziste în fața acestor presiuni. Ucraina a fost acum nevoită să cedeze teren în fața ofensivei ruse, dar a reușit să o oprească la Vovceansk, la circa cinci kilometri de graniţa cu Rusia.

Armata rusă şi-a intensificat acţiunile ofensive pefrontul de est, în provinciile ucrainene Doneţk şi Luhansk. Ucraina încearcă să ţină frontul cu pierderi teritoriale minime în aşteptarea armelor și munițiilor occidentale. Ucraina așteaptă în special avioanele F-16 cu care speră să întoarcă cursul războiului.

🩸Moments of evacuation of the wounded from Chasiv Yar.

Soldiers of the 24th brigade continue to defend the city in extremely difficult conditions and massively exterminate the enemy.

In the conditions of battles, timely assistance and evacuation of the wounded is important. pic.twitter.com/gfmAwYnaEm

— 24 ОМБр імені короля Данила (@24th_brigade) June 27, 2024